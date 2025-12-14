¡Ú¸åÀ¤¤Ë»Ä¤¹¤Ù¤Ì¾ºî´ÊÃ±¥ì¥·¥Ô¡Ûleikoga¤µ¤ó¤ÎÏÂ¤¨¤ë¤À¤±¥ì¥â¥ó¥Õ¥§¥Ã¥È¥Á¡¼¥Í
¤â¤¦¤¹¤°¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡£ÆÃÊÌ¤ÊÆü¤Ë¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±ÏÓ¤Þ¤¯¤ê¤·¤¿ÎÁÍý¤ò¿©Âî¤ËÊÂ¤Ù¤¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤½¤³¤Ç¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼4.9Ëü¿Í¡¢¥»¥ó¥¹¤Î¤è¤¤À¹¤ê¤Ä¤±¤¬Ì¥ÎÏ¤Îleikoɡa¡Ê@leikoga¡Ë¤µ¤ó¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¤Î¤ª¤·¤ã¤ì¥Ñ¥¹¥¿¤ò¶µ¤¨¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¥Ñ¥¹¥¿¤ÏÆñ¤·¤½¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¸¤Ä¤Ï¤È¤Æ¤â´ÊÃ±¡£¤¢¤Ä¤¢¤Ä¤Ë²¹¤á¤¿´ï¤Ë¥Ð¥¿¡¼¡¢¥ì¥â¥ó½Á¡¢º«ÉÛ¤À¤·¤ò²Ã¤¨¤Æ¡¢½À¤é¤«¤¯¤æ¤Ç¤¿¥Õ¥§¥Ã¥È¥Á¡¼¥Í¤ò²Ã¤¨¤¿¤é¡¢¶Ã¤¯¤Û¤É¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥Á¡¼¥º¤ò¤è¡¼¤¯¤«¤é¤á¤ë¤À¤±¡£¤³¤ó¤Ê¤Ë´ÊÃ±¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤Þ¤ë¤Ç¤ªÅ¹¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡ª
¥Á¡¼¥º¤È¥ì¥â¥ó¤¬º®¤¶¤ê¹ç¤Ã¤¿¤³¤Ã¤¯¤ê¤È¤·¤¿Ì£¤ï¤¤¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¤â¤¼¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ª¤¤¤·¤µ¤Ç¤¹¤è¡£
¡Ø¥ì¥â¥ó¥Õ¥§¥Ã¥È¥Á¡¼¥Í¡Ù¤Î¥ì¥·¥Ô
ºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë
¥Õ¥§¥Ã¥È¥Á¡¼¥Í¡Ê¤æ¤Ç»þ´Ö7Ê¬¤Î¤â¤Î¡Ë¢¨1¡Ä¡Ä120ɡ
¥Ð¥¿¡¼¡Ê¿©±öÉÔ»ÈÍÑ¡Ë¡Ä¡Ä30ɡ
¥Á¡¼¥º¡Ê¥Ñ¥ë¥ß¥¸¥ã¡¼¥Î¡¦¥ì¥Ã¥¸¥ã¡¼¥Î¡Ë¤Î¤¹¤ê¤ª¤í¤·¡Ä¡Ä40ɡ
¥ì¥â¥ó¡Ê¹ñ»º¡Ë¡Ä¡Ä1¸Ä
º«ÉÛ¤À¤·¢¨2¡Ä¡ÄÂç¤µ¤¸2
±ö ¡Ä¡Ä¤Ò¤È¤Ä¤Þ¤ß
¢¨1¥Õ¥§¥Ã¥È¥Á¡¼¥Í¤Ï¹¥¤ß¤ÎÂÀ¤µ¤Î¤â¤Î¤ÇOK¡£ÂÞ¤ÎÉ½¼¨»þ´Ö¤ÎÌó1.5 ÇÜ¤æ¤Ç¤Æ¡£
¢¨2 º«ÉÛ¤À¤·¤Î¼è¤êÊý¤Ï¡¢¾®Æé¤Ë¿å500㎖¡¢º«ÉÛ¡Ê7 ¡ß7Ñ¡Ë1 Ëç¤òÆþ¤ì¡¢10 Ê¬¤Û¤É¤ª¤¯¡£Ãæ²Ð¤Ë¤«¤±¡¢Ê¨Æ¤¹¤ëÄ¾Á°¤Ë²Ð¤ò»ß¤á¤ë¡£¤µ¤á¤ë¤Þ¤Ç¤ª¤¡¢º«ÉÛ¤ò¼è¤ê½Ð¤¹¡£
ºî¤êÊý
¡Ê1¡ËºàÎÁ¤Î²¼¤´¤·¤é¤¨¤ò¤¹¤ë
¥Ð¥¿¡¼¤Ï8mm³Ñ¤ËÀÚ¤ê¡¢¾ï²¹¤ËÃÖ¤¤¤Æ½À¤é¤«¤¯¤¹¤ë¡£¥Á¡¼¥º¤Ï¾ï²¹¤ËÃÖ¤¯¡£¥ì¥â¥ó¤ÏÈ¾Ê¬¤ËÀÚ¤Ã¤Æ²Ì½Á¾®¤µ¤¸2¤ò¤È¤ê¡¢»Ä¤ê¤ÏÈé¤ò¤¹¤ê¤ª¤í¤¹¡£
¡Ê2¡Ë¥Ñ¥¹¥¿¤ò¤æ¤Ç¤ë
Æé¤Ë2¥ê¥Ã¥È¥ë¤ÎÅò¤òÊ¨¤«¤·¡¢±öÂç¤µ¤¸1¡ÊÊ¬ÎÌ³°¡Ë¤ò²Ã¤¨¤ë¡£¥Õ¥§¥Ã¥È¥Á¡¼¥Í¤ò²Ã¤¨¡¢ÂÞ¤ÎÉ½¼¨»þ´Ö¤ÎÌó1.5 ÇÜ¡Ê11 Ê¬¡Ë¤æ¤Ç¤ë¡£
¡Ê3¡Ë¥½¡¼¥¹¤È¥Ñ¥¹¥¿¤ò¤¢¤¨¤ë
¡Ê2¡Ë¤Î¤æ¤Ç¾å¤¬¤ê¤Î3 Ê¬Á°¤Ë¡¢¥Ñ¥¹¥¿¤¬¤¹¤Ù¤ÆÆþ¤ëÂç¤¤á¤ÎÂÑÇ®¤Î´ï¤ò¡¢ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ç2 Ê¬¤Û¤É¤·¤Ã¤«¤ê¤È²¹¤á¤ë¡£´ï¤ò¼è¤ê½Ð¤·¡Ê¤ä¤±¤É¤ËÃí°Õ¡Ë¡¢¥Ð¥¿¡¼¡¢¥ì¥â¥ó½Á¡¢º«ÉÛ¤À¤·¤òÆþ¤ì¤Æº®¤¼¡¢Åò¤ò¤¤Ã¤¿¡Ê2¡Ë¤ò²Ã¤¨¤Æ¤è¤¯º®¤¼¤ë¡£¥Á¡¼¥º¤ò²Ã¤¨¡¢ºÆ¤Ó¤è¤¯º®¤¼¤ë¡£±ö¤ò²Ã¤¨¤ÆÌ£¤ò¤È¤È¤Î¤¨¡¢¥ì¥â¥ó¤ÎÈé¤ò»¶¤é¤¹¡£
´ï¤Î²¹ÅÙ¤¬Äã¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Ñ¥¹¥¿¤¬¤µ¤á¤ë¤È¥Á¡¼¥º¤¬¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¥¹¥Ô¡¼¥Ç¥£¤Ëº®¤¼¤ë¤Î¤¬¥³¥Ä¤Ç¤¹¤è¡£
¡Ê¥ª¥ì¥ó¥¸¥Ú¡¼¥¸12/17¹æ¤è¤ê¡Ë