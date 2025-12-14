上白石萌音“人生初のクレーンゲーム”に挑戦、激ハマりした結果…

女優の上白石萌音（27歳）が、12月13日に放送されたバラエティ番組「いくらかわかる金？」（TBS系）に出演。“人生初のクレーンゲーム”に挑戦した。



上白石は今回、MCを務めるバラエティ番組「世界くらべてみたら」の宣伝を兼ねて、同番組に出演。「ズブの素人が自腹チャレンジ！クレーンゲームで一番お金をかけずに景品ゲットできるのは誰？」の企画に登場した。



スタッフから「クレーンゲームってやったことはありますか？」と聞かれた上白石は「ないです」と即答。そして「結構記憶たどったんですけど、やった（プレイした）感触とかないです（笑）」と笑い、“人生初のクレーンゲーム”だと明かした。



挑戦では、1つ目の景品（ワニのぬいぐるみ）を500円でゲット。2つ目の景品（金属探知機）も700円でゲット。番組の企画自体はここで終了となったが、その後、クレーンゲームに激ハマりした上白石は、3つ目の景品（アザラシのぬいぐるみ）にも挑戦し、苦戦を強いられたものの、5000円でゲットした。