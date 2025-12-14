セリエA 25/26の第15節 トリノとクレモネーゼの試合が、12月13日23:00にスタディオ・オリンピコ・グランデ・トリノにて行われた。

トリノはチェ・アダムス（FW）、ドゥバン・サパタ（FW）、バレンティノ・ラザロ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するクレモネーゼはジェイミー・バーディ（FW）、フェデリコ・ボナッツォーリ（FW）、ジュゼッペ・ペツェッラ（DF）らが先発に名を連ねた。

27分に試合が動く。トリノのドゥバン・サパタ（FW）のアシストからニコラ・ブラシッチ（MF）がゴールを決めてトリノが先制。

ここで前半が終了。1-0とトリノがリードしてハーフタイムを迎えた。

後半に入り両チーム共に選手交代が行われたが、以降は試合は動かず、トリノが1-0で勝利した。

なお、トリノは90+9分にマルクス・ペデルセン（DF）に、またクレモネーゼは36分にトンマーゾ・バルビエリ（DF）、90+3分にマルティン・パジェロ（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2025-12-14 01:10:19 更新