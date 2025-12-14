ブンデスリーガ 25/26の第14節 ホッフェンハイムとハンブルガーSVの試合が、12月13日23:30にライン・ネッカー・アレーナにて行われた。

ホッフェンハイムはバズーマナ・トゥーレ（MF）、ティム・レンペール（FW）、バウター・ブルヘル（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するハンブルガーSVはファビオ・バルデ（FW）、ランスフォード・ケーニヒスドルファー（FW）、ファビオ・ビエイラ（MF）らが先発に名を連ねた。

試合開始早々の8分に試合が動く。ホッフェンハイムのバウター・ブルヘル（MF）のアシストからグリシャ・プロメル（MF）がヘディングシュートを決めてホッフェンハイムが先制。

さらに31分ホッフェンハイムが追加点。グリシャ・プロメル（MF）のアシストからオザン・カバク（DF）がゴールで2-0。さらにリードを広げる。

ここで前半が終了。2-0とホッフェンハイムがリードしてハーフタイムを迎えた。

ハンブルガーSVは後半の頭から選手交代。ギオルギ・ゴチョレイシュビリ（DF）からラヤン・フィリップ（FW）に交代した。

65分ホッフェンハイムが追加点。ティム・レンペール（FW）がゴールで3-0。3点差となる。

68分、ホッフェンハイムは同時に2人を交代。バズーマナ・トゥーレ（MF）、アンドレイ・クラマリッチ（FW）に代わりアレクサンダー・プラス（MF）、フィスニク・アスラニ（FW）がピッチに入る。

69分、ハンブルガーSVが選手交代を行う。ヨナス・メファート（MF）からダニエル・エルファドリ（DF）に交代した。

72分ホッフェンハイムが追加点。フィスニク・アスラニ（FW）がゴールで4-0。4点差となる。

78分、ハンブルガーSVは同時に2人を交代。ファビオ・バルデ（FW）、ランスフォード・ケーニヒスドルファー（FW）に代わりベーカリー・ジャッタ（MF）、ユスフ・ポウルセン（FW）がピッチに入る。

80分、ホッフェンハイムは同時に2人を交代。ティム・レンペール（FW）、グリシャ・プロメル（MF）に代わりイーラス・ベブ（FW）、アダム・フロジェク（FW）がピッチに入る。

82分、ハンブルガーSVのラヤン・フィリップ（FW）がゴールを決めて4-1と3点差になる。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、ホッフェンハイムが4-1で勝利した。

なお、ホッフェンハイムは74分にグリシャ・プロメル（MF）に、またハンブルガーSVは29分にランスフォード・ケーニヒスドルファー（FW）、65分にニコラス・カパルド（MF）、77分にサンビ・ロコンガ（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2025-12-14 01:30:18 更新