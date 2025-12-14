ドジャース・山本由伸投手（27）が、全米野球記者協会ニューヨーク支部が12日（日本時間13日）までに発表した今年の「ニューヨーク支部アワード」でポストシーズン（PS）の最優秀選手（MVP）となる「ベーブ・ルース賞」に選出された。日本選手では初の快挙。ルースと比較されることの多いチームメートの大谷よりも先に“野球の神様”の名前を冠した栄誉に輝いた。

山本はPSを通して6試合に登板して2完投を含む5勝1敗、防御率1・45。特にワールドシリーズは第6、7戦に連投するなど01年ランディ・ジョンソン（ダイヤモンドバックス）以来24年ぶりの3勝を挙げて連覇に大きく貢献し、MVPに選ばれた。来年1月にニューヨークのホテルで開かれる支部主催の夕食会で表彰。両リーグのMVPや新人王らの出席も恒例で、大谷との共演が注目される。

◆選出 ドジャースの山本由伸投手（27）が米ファッション雑誌「VOGUE（ヴォーグ）」による「2025年のベストドレッサー55人」に選出された。ワールドシリーズ優勝を決めた際に「特注のブルーサファイアをちりばめたテニスネックレスを着用していたこと」などが理由。