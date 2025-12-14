エンゼルスの菊池雄星投手（34）が13日、岩手県花巻市に昨年設立した複合野球施設「King of the Hill（KOH）」で自主トレを公開した。来年3月のWBCの出場へ強い意欲を示した。実現すれば全カテゴリーを通じて自身初の日本代表入り。出場を表明しているドジャース・大谷翔平投手（31）との“花巻東コンビ”初結成にも期待が高まる。

氷点下まで冷え込む花巻でも全力で体を動かせる最新設備が整う「KOH」。半袖、短パン姿の菊池は、自身初の日の丸への思いを熱く語った。

「野球人生の中で一度は、という思いは常に持っていた。チャンスがあればぜひ、前のめりで考えたい」

WBCの一番の思い出は「やっぱり（09年大会の決勝の）イチローさんのセンター前（適時打）」だ。当時は花巻東3年春の選抜直前。その翌日に、自身は初戦の鵡川（北海道）から完封勝利を飾り、スターへの階段を駆け上がった。夏に疲労骨折で高校日本代表の招集が見送られて以降はWBC、プレミア12、五輪と不思議と縁がなかった。

現在、出場が公表されたのは花巻東の3学年後輩にあたる大谷だけ。12日に同校の佐々木洋監督と食事し、後輩との共闘が話題に挙がったことを明かし「“そうなったらいいよね”という話はして、“そうなったらチケット用意します。良い席取りますよ”と言いました」。球宴というお祭り舞台を除けば、初めて同じチームでプレーすることになる。

今季は自己最多の33試合に先発し「もう一回ゼロからつくり直す」と慢心はない。この日もデッドリフトで190キロを何度も持ち上げるなど筋力トレーニングを約2時間30分行った後に、キャッチボール、ダッシュなどみっちり汗を流した。

今年2月のキャンプ中に井端監督からWBC出場を要請された。今季終了後、出場の意向はエンゼルス側へ伝えた。「（国際大会）未経験者なんで。（先発でも救援でも）いけと言われたところでいく」と役割を問うつもりもない。「世界一しか目標はない。いつ声がかかってもいいように準備しているつもり」。34歳にして上昇曲線を描き続ける剛腕が腕を撫している。（柳原 直之）

≪Tシャツの絵は長男が描く≫菊池は自身の似顔絵と「I Love My DAD From Leo」とプリントされたTシャツ姿で取材に応じた。6歳の長男レオ君が描いたと明かし「家族であり戦友。言葉も文化も違う中で一緒に戦ってきた。一日でも長く（現役として）父親の姿を見せたい」と語った。

≪メジャー組は誠也ら意欲 移籍目指す村上、岡本も≫メジャー組は、大谷以外に、同じくド軍の山本も出場する見通し。その他にカブスの鈴木、オリオールズからFAの菅野らも出場に意欲を示している。カ軍の今永も出場が期待され、メジャー移籍を目指すヤクルト・村上、巨人・岡本も一、三塁で起用する布陣が構想されている。一方で、ド軍の佐々木は、今季右肩痛で長期離脱したことや、来季は先発復帰するため、参加を断念する方針だ。