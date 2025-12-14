ダイアナのWEB限定ツイードパンプス、ホリデーシーズンにぴったり！

ダイアナから、ホリデーシーズンにぴったりなWEB限定ツイードパンプスが登場！美シルエットで定番のパンプスに、華やかなツイード素材が加わり、さらに特別感がアップ。クロミックスツイード、アイボリーミックスツイード、ピンクミックスツイードの3色展開で、どれも心ときめくデザイン。早めのチェックをおすすめします。

ダイアナWEB限定ツイードパンプス



ダイアナから、WEB限定カラーの美シルエットパンプスが登場！定番のパンプスに華やかなツイード素材を使用し、特別感あふれる仕上がり。

ヒール高は7cmで、歩きやすさと美しさを兼ね備えた一足です。デイリーコーデはもちろん、オケージョンシーンにもぴったりなアイテムです。

ホリデーシーズンにぴったりなカラー



クロミックスツイード

アイボリーミックスツイード

ピンクミックスツイード

今回のツイードパンプスは、クロミックスツイード、アイボリーミックスツイード、ピンクミックスツイードの3色展開。

ホリデーシーズンにぴったりな華やかさが感じられ、どのカラーもシンプルなコーディネートにアクセントを加えるアイテムとして活躍してくれること間違いなし！

特に、ピンクミックスツイードは女性らしさを引き立ててくれます♪

12月11日発売！数量限定



これらのパンプスは、12月11日(木)のAM10:00頃からダイアナのWEBSHOP(dianashoes.com)で販売がスタートします。

数量限定のため、売り切れ次第終了となりますので、早めの購入をおすすめします！

WEB限定カラーは、他の店舗では手に入らない特別なアイテム。ぜひ、この機会をお見逃しなく♡

ダイアナのWEB限定パンプスでホリデーシーズンを華やかに♪



ダイアナのWEB限定ツイードパンプスは、ホリデーシーズンのコーディネートにぴったりなアイテム。

美しいシルエットと華やかなツイード素材が特徴で、クロミックスツイード、アイボリーミックスツイード、ピンクミックスツイードの3色展開。

12月11日(木)AM10:00頃から販売が開始され、数量限定のため早めの購入がオススメです。この特別な一足で、華やかなシーズンをお楽しみください♡