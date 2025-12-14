¼ãÎÓÀµ¶³¡¢4Ç¯È¾¤Ö¤êÉü³è¡Ö¤¿¤ê¤Ê¤¤¤Õ¤¿¤ê¡×OP±ÇÁüÈëÏÃ¡¡»³Î¤Î¼ÂÀ¤«¤éÊüÁ÷¸å¤ËLINE¤â¡Ö¼«Ê¬¤ÎÈ¿¾Ê¤¬Ä¹Ê¸¤Ç¡Ä¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¤Î¼ãÎÓÀµ¶³¤¬¡¢13Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ø¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡Ù¡ÊËè½µÅÚÍË¡¡¿¼1¡§00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Æî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¡¦»³Î¤Î¼ÂÀ¡¢¼ãÎÓ¤Ë¤è¤ë¡Ö¤¿¤ê¤Ê¤¤¤Õ¤¿¤ê¡×¤¬¡¢4Ç¯È¾¤Ö¤ê¤ÎÉü³è¤ò²Ì¤¿¤·¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ç¡Ø¤¿¤ê¤Ê¤¤¤Õ¤¿¤ê2025¡Ù¤È¤·¤Æ12Æü¿¼Ìë¤Ë1½µÌÜ¤ÎÊüÁ÷¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢ÉñÂæÎ¢¤ò¥È¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¡¢¼ãÎÓ¤Ï¡Ö¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°±ÇÁü¤Ç¤µ¡¢¤Ê¤ó¤«¥ª¥ì¤È»³¤Á¤ã¤ó¤¬¡Ä»³¤Á¤ã¤ó¤Ï³Ú²°¤Ë¤¤¤ë¤Î¤«¡£°ÂÅç¤µ¤ó¡Ê¤¿¤ê¤Ê¤¤¤Õ¤¿¤ê¤ò¼ê¤¬¤±¤ë°ÂÅçÎ´»á¡Ë¤¬¤¢¤¢¤¤¤¦¤Î¶Å¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤µ¡£¥ª¥ì¤Î¿·¤·¤¯¤Ç¤¤¿»Å»öÉô²°¤Ç»£¤ê¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ç¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ°ú¤Ï¢¤ì¤ÆÍè¤¿¤ó¤À¤±¤É¡£¡Ø»Å»öÉô²°¤Î¸ø³«¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ÎV¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡Ù¤Ã¤ÆÊ¹¤«¤ì¤Æ¡ØÊÌ¤Ë¤¤¤¤¤Ç¤¹¡Ù¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤Í¡¢¥ª¥ì¤¬Á°¤Ë¤³¤Î¥é¥¸¥ª¤Ç¤·¤ã¤Ù¤Ã¤¿¤¸¤ã¤ó¡£¥Þ¥¤¥¯¥¹¥¿¥ó¥É¤òÇã¤Ã¤Æ¡Ä¤Ã¤Æ¡£°ÂÅç¤µ¤ó¤¬ÎÏÆþ¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤µ¡£¤½¤Î¥Þ¥¤¥¯¥¹¥¿¥ó¥É¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢°ÂÅç¤µ¤ó¤¬¥¹¥¿¥ó¥É¤òÃÖ¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë¥µ¥ó¥Ñ¥Á¥Þ¥¤¥¯¤ò¤¯¤Ã¤Ä¤±¤ë¡£¤½¤ì¤ò¡Ê±é½Ð¤È¤·¤Æ¡Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¤È¡£¡Êº£²ó¤ÎÉü³èÌ¡ºÍ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¡Ë¸ø±à¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¥Þ¥¤¥¯¤ò¸ø±à¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ»£±Æ¤ò¤·¤¿¤¤¤È¡£°ÂÅç¤µ¤ó¤¬¡¢¥Þ¥¤¥¯¥¹¥¿¥ó¥É¤ò¸ø±à¤«¤éÆü¥Æ¥ì¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê±é½Ð¤¬¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¦¤Î¤è¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤½¤ì¤Ç¡¢°ÂÅç¤µ¤ó¤¿¤Á¤Ï¸ø±à¤Ë»£¤ê¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¥Þ¥¤¥¯¥¹¥¿¥ó¥É¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Þ¤Ç¡¢¥ª¥ì¤Ï²ÈÂ²¤Î¤¤¤ë²È¤Ëµ¢¤ì¤Ê¤¤¡£30Ê¬¤¯¤é¤¤¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢ÂÔ¤Æ¤ÉÊë¤é¤»¤Éµ¢¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¯¤Æ¡£¡Ø½Ð¤¿¡¢°ÂÅç¤À¤è¡Ù¤È¡Ê¾Ð¡Ë¡£45Ê¬·Ð¤Ã¤Æ¤âµ¢¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¤Î¤è¡£°ÂÅç¤µ¤ó¤¬¤Þ¤¿¶Å¤ê»Ï¤á¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡×¤È¾Ð¤¤¤ò¸ò¤¨¤Æ¥È¡¼¥¯¡£¤½¤ì¤Û¤É¶Å¤Ã¤¿»£±Æ¤À¤Ã¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡Ö¤¤Î¤¦¸«¤¿¤é¡¢Á´¥«¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£Áá¤¯µ¢¤é¤»¤í¤è¤Ã¤ÆÏÃ¤À¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤â¤¦¡¢¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò¥¥å¡¼¥Ö¥ê¥Ã¥¯¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤ó¤À¤è¤Í¡£¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤«¤é½Ð¤Æ¤¤ÆÌ¡ºÍ¤ò¤ä¤ë¤È¤«¡¢²¿ÅÙ¤âÌ¡ºÍ¤Î°Õ¿Þ¤òÊ¹¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¡£¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò¥³¥Ã¥Ý¥é¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤µ¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È°¦¤¢¤ë¥¤¥¸¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤Û¤È¤ó¤É»³¤Á¤ã¤ó¤«¤éLINE¤¯¤ë¤³¤È¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤¤ç¤¦¤á¤º¤é¤·¤¯LINE¤¬¤¤Æ¤µ¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤ß¤¿¤¤¤ÊLINE¤Ê¤Î¤«¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¼«Ê¬¤ÎÈ¿¾Ê¤¬Ä¹Ê¸¤Ç¡Ä¡£¥³¥¤¥Ä¡¢ÊÑ¤ï¤ó¤Í¡¼¤Ê¡£³Ñ¥Ï¥¤¡ÊÁó°æÍ¥¡Ë¤Î¤»¤¤¤¸¤ã¤Í¡¼¤«¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤³¤ì¤âÄ¹Ç¯¤À¤«¤éÁ÷¤êÊÖ¤·¤¿¤è¤Í¡£ËÜÅö¤Ë¿¼¤¯È¿¾Ê¤·¤Æ¤¯¤ì¤È¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Ã¤ÆÂç»ö¤À¤±¤É¤Í¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤¿¤ê¤Ê¤¤¤Õ¤¿¤ê¤Ï¡¢2009Ç¯¤Ë¤ª¾Ð¤¤¥é¥¤¥Ö¡ØÀøºß°Û¿§¡Ù¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¡¢2012Ç¯¡Ø¤¿¤ê¤Ê¤¤¤Õ¤¿¤ê¡Ù¡¢14Ç¯¡Ø¤â¤Ã¤È¤¿¤ê¤Ê¤¤¤Õ¤¿¤ê¡Ù¡¢19Ç¯¡Ø¤µ¤è¤Ê¤é¤¿¤ê¤Ê¤¤¤Õ¤¿¤ê¡Ù¡¢20Ç¯¡Ø¤¿¤ê¤Ê¤¤¤Õ¤¿¤ê2020¡Á½Õ²Æ½©Åß¡Á¡Ù¤ÈÂê¤·¤¿ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¿¼ÌëÈÖÁÈ¤ä¥é¥¤¥Ö¤òÄÌ¤¸¤ÆÌ¡ºÍ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¿¡£21Ç¯5·î31Æü¡ØÌÀÆü¤Î¤¿¤ê¤Ê¤¤¤Õ¤¿¤ê¡Ù¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢12Ç¯¤Ë¤ª¤è¤Ö¥³¥ó¥Ó³èÆ°¤ò½ªÎ»¡á²ò»¶¤·¤¿¡£
¡¡2023Ç¯¤Ë¤ÏKing ¡õ Prince¤Î¹â¶¶³¤¿Í¡Ê¢¨¹â¡á¤Ï¤·¤´¤À¤«¡Ë¤¬¼ãÎÓÀµ¶³¡¢SixTONES¤Î¿¹ËÜ¿µÂÀÏº¤¬»³Î¤¤ò±é¤¸¤ëÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡Ø¤À¤¬¡¢¾ðÇ®¤Ï¤¢¤ë¡Ù¤âÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢²ò»¶¸å¤âÏÃÂê¤ò¿¶¤ê¤Þ¤¤¤Æ¤¤¿¡£
¡¡²ò»¶¤«¤é4Ç¯°Ê¾å¤¬·Ð²á¤·¡¢»³Î¤¤Ï·Ý¿Í³èÆ°¤âÀºÎÏÅª¤Ë¹Ô¤¦°ìÊý¡¢23Ç¯¤«¤é¤ÏÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ØDayDay.¡Ù¡ÊÁ°9¡§00¡Ë¤Ç¡ÈÄ«¤Î´é¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¼ãÎÓ¤â¡¢24Ç¯¤Ë¡Ø¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥óinÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ù¤ò¹Ô¤¤¡¢5Ëü3000¿Í¤Î¥ê¥¹¥Ê¡¼¤¬½¸¤¤¡¢¥é¥¤¥Ö¥Ó¥å¡¼¥¤¥ó¥°¤ÈÇÛ¿®¤ò´Þ¤á¤ë¤È¹ç·×15Ëü6707¿Í¤òÇ®¶¸¤µ¤»¤¿¡£
¡¡¡Ø¤¿¤ê¤Ê¤¤¤Õ¤¿¤ê2025¡ÙÊüÁ÷Ä¾¸å¤Î¿¼Ìë0»þ59Ê¬¤«¤é¡¢TVer¤ÈHulu¤Ç¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£19Æü¿¼Ìë¤Ë¤Ï¡¢2½µÌÜ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¡Ø¥ª¡¼¥É¥ê¡¼ANN¡Ù¤ÎÌÏÍÍ¤Ï¡¢ÊüÁ÷¸å1½µ´Ö°ÊÆâ¤Ï¡Öradiko¡×¤ÇÊ¹¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
