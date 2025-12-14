大みそかにさいたまスーパーアリーナで行われる「RIZIN師走の超強者祭り」の合同公開練習は13日、都内で行われた。

ライト級タイトル戦で王者ホベルト・サトシ・ソウザ（36＝ボンサイ柔術）は公開練習でミット打ちを披露。今年行われたRIZIN AWARDでベストサブミッション賞を受賞したサトシは、5試合連続フィニッシュ中。ここ3試合は得意の関節技で一本勝ちを挙げている。「関節にするのも面白いけど、久しぶりにKO勝ちすることもちょっと考えます。KO勝ちするとみんなが驚くからいいかなと思います」と話し、打撃が得意な野村駿太（28＝ATT）を相手にKO勝ちを宣言する。何ラウンド（R）での決着するかには「長くやりたい。みんなが喜ぶから1R最後くらいか2Rの真ん中くらい」と笑いながら話した。

野村に勝利した場合、ライト級戦線ではほぼ相手がいなくなる状況。フェザー級王者のラジャブアリ・シェイドゥラエフとの対戦を期待する声もある。シェイドゥラエフが朝倉未来に勝てば、可能性も出てくるが、サトシは「それは榊原社長に質問してください。私は誰でもいい。（オファーがあれば）嫌だとは言わないから」と話し、オファーがあれば対戦することは辞さない構えだ。