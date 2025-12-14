プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「黄金比 の味付け！豚の生姜焼き」 「切干し大根の煮物」 「おでんで粕汁」 の全3品。
豚のショウガ焼きや粕汁など、体温まる和食の献立です。

【主菜】黄金比 の味付け！豚の生姜焼き


©Eレシピ


調理時間：20分
カロリー：392Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ　保田 美幸

材料（2人分）

豚肉  (こま切れ)250g
＜下味＞
  酒  大さじ1
  砂糖  小さじ2
  しょうゆ  大さじ1
小麦粉  大さじ1/2
玉ネギ  1/2個
小松菜  1束
  塩  小さじ1/2
サラダ油  大さじ1
＜調味料＞
  みりん  大さじ1
  ショウガ  (すりおろし)1片分
  しょうゆ  大さじ1
  ゴマ油  小さじ1

【下準備】

ボウルで＜下味＞の材料を混ぜ合わせ、豚肉をからめ、さらに小麦粉をからめる。玉ネギは縦薄切りにする。

小松菜は葉と軸の部分に分け、葉は2〜3等分に切ってボウルに入れて塩をからめ、軸は長さ4cmに切る。＜調味料＞の材料を混ぜ合わせる。

軸が筋張っている場合は筋を引いてください。

【作り方】

1. 鍋に湯を沸かし、小松菜の軸を入れる。煮たったら葉を塩ごと加えて20秒ゆでてザルに上げ、水気をきる。

2. フライパンにサラダ油と玉ネギを入れてしんなりするまで中火で炒め、下準備した豚肉を加え、ほぐすように炒め合わせる。

3. 小松菜、＜調味料＞を加えて炒め合わせ、汁気が少なくなったら器に盛る。

【副菜】切干し大根の煮物
切干し大根のもどし汁と昆布のだしをいかした切干し大根の煮物です。

調理時間：50分
カロリー：196Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ　保田 美幸

材料（2人分）

切干し大根  30g
油揚げ  1/2枚
ニンジン  3cm
昆布  (2cm角)1枚
ゴマ油  小さじ1
  酒  大さじ1
  みりん  大さじ1
  砂糖  大さじ1
  薄口しょうゆ  小さじ2

【下準備】

切干し大根はたっぷりの水に10〜15分つけて柔らかくもどし、水気を絞ってザク切りにする。もどし汁300mlはとっておく。

もどし汁が300mlに満たなければ水を足してください。
油揚げは熱湯をかけて油を抜き、細切りにする。ニンジンは皮をむき、薄い輪切りにしてさらに細切りにする。昆布はキッチンバサミで細く切る。

【作り方】

1. 鍋にゴマ油とニンジンを入れて中火で炒め、切干し大根、油揚げ、昆布を加えて全体に油がまわるまで炒め合わせる。

2. もどし汁と＜調味料＞の材料を加え、煮たったら落とし蓋をして途中で2〜3度混ぜながら煮汁が少なくなるまで煮含める。火を止めてそのまま冷まし、器に盛る。

【スープ・汁】おでんで粕汁
残ったおでんのアレンジメニュー。体温まる汁物です。

調理時間：10分
カロリー：213Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ　保田 美幸

材料（2人分）

おでんのタネ  (卵入り市販品)1人分
おでんの汁  200ml
だし汁  150ml
＜だし溶き酒粕＞
  だし汁  50ml
  酒粕  10g
  みそ  大さじ1/2
ネギ  (刻み)大さじ2

【下準備】

おでんのタネは汁物の具にして食べやすい大きさに切る。卵は半分に切る。＜だし溶き酒粕＞の材料を溶き混ぜておく。

【作り方】

1. 鍋におでんの汁とだし汁を入れて中火にかけ、煮たったらおでんのタネを加える。

2. 再び煮たったら＜だし溶き酒粕＞を加え、煮たつ直前で火を止めて器によそい、ネギを散らす。

