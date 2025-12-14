「車・自転車乗る人」はこっちかも！【ZARA】40・50代が似合う♡「優秀アウター」

車や自転車で移動する日は、短め丈のアウターが動きやすい。とはいえ防寒性は確保したいところ。さらに40・50代なら、程よいきちんと感も大切にしたいポイントです。そんな理想的な上品アウターを、今回は【ZARA（ザラ）】からピックアップしました。

暖かいだけじゃない！ 撥水・防風仕様で機能性優秀なアノラック

【ZARA】「ウォーターレペレント防風ショートアノラック」\10,990（税込）

スタイリッシュな見た目ながら、機能性優秀なアノラック。撥水・防風仕様なうえ、気温の低い日でも暖かく着られそうな心強い一着です。前立てはスナップボタンとファスナーの二重構造。フードまわりはドローストリングで自分好みに微調整が可能です。自転車に乗ったときは、ハイネックや袖口のインナーカフスが、冷たい風の吹き込みをブロックしてくれそう。ショート丈なので、車の乗り降りもスマートにできるはず。

パッと軽やかに着られるパフジャケット

【ZARA】「撥水加工入りフード付きパフジャケット」\8,590（税込）

軽やかな素材感が魅力の、ヒップが隠れる丈のパフジャケット。撥水素材を使用しているため、天気が変わりやすい日も頼れる一着です。ファスナーを上まで上げれば首元まで包み込み、ウエスト部分のドローストリングは、さっと絞るだけで自分好みのシルエットにアレンジ可能。上品なオニオンキルトデザインで、フェミニンな装いにもぴったりです。

シーン別のアレンジが楽しめる上品コート

【ZARA】「ソフト ダブルポジションカラーコート」\10,990（税込）

お出かけの日にもすっと馴染む、エレガントな雰囲気が魅力のコート。襟元のアレンジが楽しめる、表情豊かなダブルポジションカラーがポイントです。車に乗るときはラフに、自転車に乗るときはボタンを留めてスタンドカラーにと、シーンに合わせた着こなしができます。付属のベルトでウエストマークすれば、すっきりとしたシルエットに。車や自転車の移動にも扱いやすい、ヒップを覆う丈感です。

きちんと感と動きやすさを両立したコート

【ZARA】「ブークレダブルブレストミディ丈コート」\13,590（税込）

ブークレ素材の暖かみある風合いが、冬の装いをやわらかに彩るミディ丈コート。ふっくらとした生地がリッチに映え、軽やかな雰囲気です。バックスリット入りで抜け感もプラス。ダブルブレストデザインとラペルカラーは、ミドル世代が求めるきちんと感のある装いにぴったりです。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Kae.S