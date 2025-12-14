2026年1月3日より放送されるTVアニメ『多聞くん今どっち!?』のF/ACEが歌うエンディングテーマのタイトルが「花と夢」 に決定。あわせて、全体あらすじと12月13日に新宿ピカデリーにて実施された先行上映会の写真が公開された。

本作は、主人公の高校生・木下うたげがハウスキーピングのバイトで、推しの大人気アイドル・F/ACE（フェイス）の福原多聞くんの家を担当するところから物語が始まる、ハイテンション推し活ラブコメディ。『花とゆめ』（白泉社）で連載中の原作コミックの累計発行部数は160万部を突破し（※電子書籍含む）、「このマンガがすごい！2023」でオンナ編第9位、「次にくるマンガ大賞 2023」コミックス部門6位にランクインしている。

推しを糧に生きる高校生の木下うたげは、大人気アイドルF/ACEのセクシー＆ワイルド担当・福原多聞くんをこよなく愛する熱狂的なファン。ある日家事代行のバイトで訪れた先は、なんと推しの多聞くんの家だった。しかし、そこでうたげが見たのは、ステージ上の完璧な姿とは真逆の、自己肯定感が低く、ジメジメとした超絶陰キャな多聞くんで……。推しの衝撃的な裏の顔に動揺が止まらないうたげだったが、「ファンの愛を舐めるな！」「多聞くんは神！！」と、全力で多聞くんを肯定し、支えることを決意する。多聞くんのアイドルとしての「オン」の顔と、陰キャな「オフ」の素顔。ギャップのジェットコースターに振り回されながらも、全力で彼を推し続けるうたげ。ファンと推しという一方通行なはずの関係から始まった2人は、思わぬかたちで距離を縮めていく――。

先行上映会にて、F/ACEが歌うエンディングテーマ「花と夢」がアニメ放送に先んじてお披露目された。「花と夢」は、ファンと推しの心を繋ぐような歌詞になっており、没入感の高い映像も見どころとなっている。また、「花と夢」とすでに発表されているオープニングテーマ「Sweet Magic」の主題歌2曲を収録したCDが、1月11日より全国アニメイトにて発売される。

あわせて公開された先行上映会の写真では、木下うたげ役の早見沙織と、福原多聞役の波多野翔が笑顔でポーズを決める様子が確認できる。（文＝リアルサウンド編集部）