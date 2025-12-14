ニッチェ「THE W」優勝賞金1,000万円の使い道明かす
【モデルプレス＝2025/12/14】12月13日に開催された「女芸人No.1決定戦 THE W」で優勝したお笑いコンビ・ニッチェ（江上敬子・近藤くみこ）が、同日に行われた囲み取材に出席。優勝賞金1,000万円の使い道を明かした。
【写真】ニッチェ江上「成長が早い」七五三の家族5ショット公開
「女芸人No.1決定戦 THE W」は、女芸人の中から今一番面白い「笑いの女王」を決定するもの。今回の決勝には、エルフ、紺野ぶるま、電気ジュース、とんでもあや、ニッチェ、パンツ万博、もめんと、ヤメピが進出し、最終決戦には紺野ぶるま、ニッチェ、エルフが駒を進めていた。
賞金の使い道について、近藤は「2020年に結婚をしたんですが、結婚式とか結婚パーティーをしてないので、これをきっかけに」と笑顔を見せて、江上は「やってほしいと思ってたんですけど、全然やってくれなくて。やっぱりみんなお祝いしたいんですよ」と喜びの反応。近藤は「きっかけがずっとなくて、一応コロナ禍だったっていうのと、その後はちょっとバタバタしたっていうのがあって、これをきっかけにできたら」と楽しみにしている様子で、江上は「私も嬉しいです。周りの友達もみんなやってくれないかなって思っていたので」と喜んだ。
同じ質問に江上は「とりあえず、息子と娘に『これ欲しい』って言われてるゲーム機があるんですよね。非常に高い。それを、肩ぶん回して買います。いいよいいよって言って買います」と子供たちへのサービスを明言。さらに「今回の優勝は確実に周りの皆さんのおかげもありますけど、家族の協力がなかったらなし得なかったことなので、夫にものすごく高いウィスキーをプレゼントします。毎晩ウィスキーを飲んでるので。（さっき）テレビ電話したんです。やったよって。子どもたちと一緒に見ててくれたんですけど、べろべろで、マジ呂律が回ってなくて」と語ってスタジオを沸かせていた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】ニッチェ江上「成長が早い」七五三の家族5ショット公開
◆ニッチェ「THE W」優勝賞金の使い道は？
「女芸人No.1決定戦 THE W」は、女芸人の中から今一番面白い「笑いの女王」を決定するもの。今回の決勝には、エルフ、紺野ぶるま、電気ジュース、とんでもあや、ニッチェ、パンツ万博、もめんと、ヤメピが進出し、最終決戦には紺野ぶるま、ニッチェ、エルフが駒を進めていた。
同じ質問に江上は「とりあえず、息子と娘に『これ欲しい』って言われてるゲーム機があるんですよね。非常に高い。それを、肩ぶん回して買います。いいよいいよって言って買います」と子供たちへのサービスを明言。さらに「今回の優勝は確実に周りの皆さんのおかげもありますけど、家族の協力がなかったらなし得なかったことなので、夫にものすごく高いウィスキーをプレゼントします。毎晩ウィスキーを飲んでるので。（さっき）テレビ電話したんです。やったよって。子どもたちと一緒に見ててくれたんですけど、べろべろで、マジ呂律が回ってなくて」と語ってスタジオを沸かせていた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】