大みそかにさいたまスーパーアリーナで行われる「RIZIN師走の超強者祭り」の合同公開練習は13日、都内で行われた。

女子スーパーアトム級王者の伊澤星花（28＝Roys GYM/JTT）と“ツヨカワクイーン”RENA（34＝SHOOTBOXING/シーザージム）が公開練習を披露。2人は1分半のミット打ちを行い、伊澤は鋭いパンチを打ち込み、RENAはパンチ、蹴り、肘打ちと多彩な攻撃を見せた。

女王の伊澤は発表会見で欠席したRENAに怒りの発言をしていたが、「怒ってたんですけど、ようやく出てきたなって思ってます」と冷静さ。この試合に勝った後には「まだ今後のことは考えてないんですけど。とりあえず大みそか、ずっと逃げてたRENA選手をぶっ倒したいと思います」と絶対女王らしい強気の発言だった。「10年目の大みそかなんですけど、自分にとっては普通にただの1戦、タイトルマッチだと思う。ここでRENA選手を倒して、女子格新世代をつくっていきたいと思います」と改めて返り討ちを誓った。

挑戦者のRENAは一連の伊澤の挑発的なコメントについては「私に対してというよりはたくさんの先輩方がいて女子格闘技の今があると思っている。でも私から言うことじゃないかなと思っているので、なんでもないです」とさらり。

RENAは旗揚げ戦の第1試合に出場。鮮やかな飛びつき腕十字で一本勝ちを収め、その後も女子のトップ戦線で活躍してきた。RENAは「旗揚げ戦から出させていただいて、10年目の大みそかの試合をさせていただく、タイトルマッチに挑ませていただくということに本当に感謝しているので、この10年をぶつけたいなと思っています」と意気込む。この10年については「私の人生、物語が過ぎるので、楽しかったし、苦しかったし、しんどかったし、でも、幸せな10年だったので、より幸せになれるように頑張ります」と振り返った。

最後は「しっかり調整できているので、あと2週間気を抜かず、しっかり頑張って、最高の大みそか、最高の10年にしたいと思います」と話していた。