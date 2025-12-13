フランクフルトvsアウクスブルク スタメン発表
[12.13 ブンデスリーガ第14節](コメルツバンク・アレーナ)
※23:30開始
<出場メンバー>
[フランクフルト]
先発
GK 23 ミハエル・ツェッテラー
DF 3 アルトゥール・テアテ
DF 4 ロビン・コッホ
DF 13 ラスムス・クリステンセン
DF 34 ナムディ・コリンズ
MF 8 ファレス・シャイビ
MF 15 エリス・スキリ
MF 18 マフムード・ダフード
MF 20 堂安律
MF 27 マリオ・ゲッツェ
FW 7 アンスガー・クナウフ
控え
GK 40 カウア・サントス
DF 2 E. Baum
DF 5 オーレル・アメンダ
DF 21 ナサニエル・ブラウン
MF 6 オスカー・ホイルンド
MF 42 ジャン・ウズン
FW 17 エリェ・ワイ
FW 19 ジャン・マテオ・バオヤ
FW 32 ジェシック・エンガンカム
監督
ディノ・トップメラー
[アウクスブルク]
先発
GK 1 フィン・ダーメン
DF 5 クリスティアン・マツィマ
DF 31 ケベン・シュロッターベック
DF 40 ノアカイ・バンクス
MF 4 アン・ノア・マセンゴ
MF 13 ディミトリス・ヤヌリス
MF 17 クリスティヤン・ヤキッチ
MF 19 ロビン・フェラウアー
MF 20 アレクシス・クロード・モーリス
MF 32 ファビアン・リーダー
FW 30 アントン・カデ
控え
GK 22 N. Labrović
DF 3 マッズ・ペデルセン
DF 16 セドリック・ツェジガー
MF 8 エルビス・レジュベツァイ
MF 27 マリウス・ボルフ
MF 36 メルト・コムル
FW 9 サミュエル・エサンド
FW 11 イスマエル・ガルビ
FW 26 エリアス・サード
監督
マヌエル バウム
