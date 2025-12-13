[12.13 ブンデスリーガ第14節](コメルツバンク・アレーナ)

※23:30開始

<出場メンバー>

[フランクフルト]

先発

GK 23 ミハエル・ツェッテラー

DF 3 アルトゥール・テアテ

DF 4 ロビン・コッホ

DF 13 ラスムス・クリステンセン

DF 34 ナムディ・コリンズ

MF 8 ファレス・シャイビ

MF 15 エリス・スキリ

MF 18 マフムード・ダフード

MF 20 堂安律

MF 27 マリオ・ゲッツェ

FW 7 アンスガー・クナウフ

控え

GK 40 カウア・サントス

DF 2 E. Baum

DF 5 オーレル・アメンダ

DF 21 ナサニエル・ブラウン

MF 6 オスカー・ホイルンド

MF 42 ジャン・ウズン

FW 17 エリェ・ワイ

FW 19 ジャン・マテオ・バオヤ

FW 32 ジェシック・エンガンカム

監督

ディノ・トップメラー

[アウクスブルク]

先発

GK 1 フィン・ダーメン

DF 5 クリスティアン・マツィマ

DF 31 ケベン・シュロッターベック

DF 40 ノアカイ・バンクス

MF 4 アン・ノア・マセンゴ

MF 13 ディミトリス・ヤヌリス

MF 17 クリスティヤン・ヤキッチ

MF 19 ロビン・フェラウアー

MF 20 アレクシス・クロード・モーリス

MF 32 ファビアン・リーダー

FW 30 アントン・カデ

控え

GK 22 N. Labrović

DF 3 マッズ・ペデルセン

DF 16 セドリック・ツェジガー

MF 8 エルビス・レジュベツァイ

MF 27 マリウス・ボルフ

MF 36 メルト・コムル

FW 9 サミュエル・エサンド

FW 11 イスマエル・ガルビ

FW 26 エリアス・サード

監督

マヌエル バウム

