３年連続“最高金賞”の苺『あまりん』のアフタヌーンティーが開催中【ハイアット セントリック 銀座 東京】
日本野菜ソムリエ協会が主催する「全国いちご選手権」で、2023年の第１回から３年連続最高金賞を受賞したブランド苺『あまりん』を使ったアフタヌーンティーが【ハイアット セントリック 銀座 東京】で開催中。場所はホテル３階のダイニングバー「NAMIKI667」で、期間は2026年2月15日（日）まで。強い甘みと稀少性から幻の苺とも言われるレアな味を都内で試すチャンスです。
｜「あまりん」て、どんな苺？
『あまりん』は埼玉県が８年の歳月をかけて開発した品種で、埼玉県内でのみ栽培が認められたブランド苺。一般的な苺は糖度が13前後にくらべ、平均糖度が18〜20度と高く、濃厚な甘さや優しい酸味が特長です。さらに「全国いちご選手権」では３年連続日本一を獲得。生産量が少なく足が早いことから流通量が限られているため “幻の苺” とも呼ばれ、試せる機会がとても少ない苺です。
▲埼玉のブランド苺『あまりん』
あまりんは通常12月中旬ごろから出荷が始まりますが、美里町にある「井上農園」は早く食べられる希少な存在。完熟した苺は新幹線で東京駅まで運ばれます。
｜スイーツとドリンクのコンビネーションを満喫
『あまりん』をはじめ、厳選した苺を使った「あまりん ストロベリー アフタヌーンティー」は、スイーツ皿の６点と、あまりんを使った別皿、セイボリーとオリジナルドリンク、そしてフリーフローの紅茶などのセットです。
６点のスイーツ皿は、「苺シュークリーム」と「苺タルト」、「あまりんのショートケーキ」、「苺ムース」、「苺パンナコッタ」のほか、スイーツの回りを飾る「苺とラズベリー寒天とミニモンブラン」が並びます。
▲彩り鮮やかなスイーツ皿の６品
アフタヌーンティーのセットドリンク「Bubbly Snow（バブリースノー）」は、苺とマンゴーをベースにアールグレイをブレンドしたモクテルに、フォームミルクを重ねた２層仕立て。苺の味を満喫するため、甘さ控えめの優しい味に仕上げています。
▲「Bubbly Snow（バブリースノー）」
｜６種類のスイーツは個性派ぞろい
キュートな表情に仕上げたスイーツは、苺そのものの甘味や風味が楽しめるように、どれも甘さ控えめに作られています。
もちろん最初に試すのは「あまりんのショートケーキ」。日本一に輝く苺の甘さを味わいます。軽やかな北海道産生クリームのうえに果肉がトッピングされ、上下２層になったフワフワのスポンジも『あまりん』をサンド。濃厚な甘味と優しい酸味に加え、さわやかな苺の風味が余韻を残す一品です。
▲最初に試したい「あまりんのショートケーキ」
「苺シュークリーム」には、オーガニックシュガーを使った濃厚なカスタードクリームがたっぷり詰まっていて、赤ワインのゼリーとエディブルフラワーが飾られます。雪の結晶をかたどったチュイルを飾る「苺タルト」は冬のイメージ。サクサクのタルト生地にのせたカスタードクリームと苺の風味を楽しめます。
▲「苺シュークリーム」と「苺タルト」
苺そっくりの「苺ムース」は、フワトロの食感。中に苺とラズベリーのジュレを閉じ込め、ミントの葉を飾る可愛らしいスイーツです。
▲とってもキュートな「苺ムース」
なめらかな口あたりのバニラのパンナコッタには、たっぷりの苺と苺ソースをのせ、バニラクリームをトッピング。苺の甘酸っぱい風味が口いっぱいに広がります。
▲金箔も飾る「苺パンナコッタ」
ライン状に飾り付けた「苺とラズベリー寒天」は苺感強めの風味。雪の結晶のチュイルやエディブルフラワーを飾ります。右横に添えたミニサイズの「モンブラン」は、フランス産のマロンに苺を混ぜた一品です。
▲飾り付けが可愛らしい「苺とラズベリー寒天とミニモンブラン」
｜２つのプランに用意されるあまりんスイーツ２種
今回のアフタヌーンティーは、スタンダードなアフタヌーンティーと、窓際のソファー席を確約する６組限定のプレミアムプランを用意。二つのプランでは『あまりん』を使った別皿のメニューが異なります。
「あまりんのパブロバ」はスタンダードプランのメニュー。メレンゲを焼いたお菓子 “パブロバ” の上に『あまりん』をたっぷりトッピング。真っ赤なハイビスカスのゼリーシートを被せた鮮やかな色合いもフォトジェニックです。サワークリームの酸味が『あまりん』の甘さを引き立て、ミルクソルベも軽やかな味わいに仕上げています。
▲スタンダードプランに用意される「あまりんのパブロバ」
「あまりんの苺ミルクスノードームパフェ」はプレミアムプランの一皿メニュー。スノードームに閉じ込めた『あまりん』の果肉に、ほんのり甘い苺のミルクグラニテが重なります。さらに軽やかな練乳のホイップクリームを使うことで苺ミルクのような味わいに。『あまりん』の果肉もたっぷり盛り付け、苺の甘さをシンプルに楽しめる逸品です。
▲プレミアムプランは「あまりんの苺ミルクスノードームパフェ」
｜セイボリーも美味ぞろい
美味しいセイボリーはワンプレートで用意します。クラムチャウダーとサラダ、歯応えのあるバゲットには、真っ赤なピンクペッパーをのせたワカモレが添えられます。
トロトロのクラムチャウダーは、アサリや野菜がたっぷりが入った奥深い旨味。スイーツの合間合間に食べられるように、冷えても美味しい味付けです。サラダはフレッシュな苺がトッピングされ、フランボワーズドレッシングがかかります。甘いスイーツのお口直しにベストマッチなセイボリーです。
▲セイボリー「クラムチャウダー／苺とビーツのサラダ」
銀座６丁目にあるホテル【ハイアット セントリック 銀座 東京】で開催中のアフタヌーンティー。苺ファンの間で大注目の『あまりん』を食べられるとってもレアな体験です。この機会をゼッタイ見逃さないでくださいね。＜text＆photo：湯川カオル子 予約・問：ハイアット セントリック 銀座 東京https://namiki667.com/news/2025/10/Strawberry-AfternoonTea.html＞