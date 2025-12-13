「ごめん、今は離婚できない」の真実。不倫男が“動かない”本当の理由
「ごめん、今は離婚できない」――不倫関係でよく聞くこの一言。つい期待しそうになるけれど、実はこのセリフには“動く気がない男性の本音”がしっかり隠れているのです。そこで今回は、この言葉を使う不倫男性が心の中で何を考えているのかを解説します。
曖昧な“家庭事情”は、動く意思がないサイン
「家のことが落ち着いたら」「子どもが大きくなるまで」――。不倫男性がよく並べる理由は、どれも期限があいまい。実際のところ、状況は一生“落ち着かない”し、完璧なタイミングなんて来ません。彼が曖昧な言い方を続けるのは、ただ現状を変えるリスクを取りたくないだけです。
本音は「責任は負いたくない、でもあなたは手放したくない」
不倫男性の多くは、家庭もあなたも両方キープしたいという矛盾を抱えています。離婚の話になると急に黙るのに、別れを切り出すと強く引き止める…。それは気持ちがないからではなく、ただ“生活を変えたくない”だけにすぎません。
「今は離婚できない」は“永遠に動かない”の遠回し表現
「今じゃない」「いつか必ず」――。そんな言葉に希望を感じてしまうのが恋の怖さ。でも“不倫関係のいつか”は、ほとんど来ません。“今”動かない人は、“未来”にも動かないのが残念ながら現実です。
男性の言葉よりも“行動”を基準にすれば、答えはもう出ているのかも。あなたの心と時間を守る選択を、いつでも優先して大丈夫です。
