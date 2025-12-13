冬でも崩れない“なめらか美肌”。40代からの毛穴・くすみ・乾燥に負けない【薄づきベースメイク】
気温が下がると、朝きれいに仕上げたメイクが「いつの間にかヨレている…」と感じることが増えてくるはず。特に40代以降の肌は、乾燥や毛穴の開き、くすみなど複数の悩みが重なりやすく、崩れやすい状態になりがちです。そんな季節こそ効かせたいのが、厚塗りではなく“薄づきの仕込み”で整えるベースメイク。そこで今回は、冬の大人肌を一日中なめらかに保つための３つのステップを紹介します。
STEP１：肌をやわらかく整える“土台スキンケア”が崩れを防ぐ
冬の朝は、肌がカサついてファンデーションがなじみにくい状態。まずは化粧水や乳液を丁寧になじませ、肌をふっくらやわらかく整えることが大切です。
クリームまで塗ったら、すぐにメイクせず、数分おいて表面の油分を落ち着かせるのもポイント。土台が整うだけで、そのあとのメイクの密着感がぐっと高まり、崩れにくさも変わっていきます。
STEP２：毛穴・くすみを自然にカバーする“薄膜下地”を仕込む
次に活躍するのが、肌悩みを自然に整える薄膜タイプの下地。毛穴の凹凸をなめらかにし、光でくすみを飛ばして肌の明るさを底上げします。
ピンク系は血色感を出したいとき、イエロー系は赤みが気になるときにおすすめ。下地の段階で肌が整うと、ファンデーションの量を減らせるため、厚塗り感が出ず崩れにくさもアップします。
STEP３：ファンデは“必要な部分だけ”。スポンジで軽く叩き込む
大人の肌が美しく見えるポイントは「塗りすぎない」こと。ファンデーションは、頬・小鼻まわり・口角の影など、気になる部分にだけ薄く重ねます。
スポンジを使ってポンポンと軽く叩き込むと、フィット感が高まり、時間がたってもヨレにくい肌に。仕上げのパウダーは乾燥しやすい目元を避けて、Tゾーンなど必要な部分だけにのせると、自然なツヤが残せます。
冬の大人肌は“薄く仕込む”がきれい見えのカギ。スキンケアで土台を整え、下地とファンデを必要な部分だけに重ねるだけで、夕方までなめらかなツヤ肌が続くはずです。忙しい毎日でも取り入れやすいので、明日のメイクからぜひ試してみてください。＜text：ミミ＞ ※本コンテンツの画像は生成AIで作成しています
