【４ヶ月で−３kg】無理なく続けられる！毎朝の白湯で巡りを改善“ゆるくて簡単なダイエット習慣”
忙しい毎日が続くと、「これ以上ダイエットに時間を割けない…」と感じてしまうもの。Aさん（38歳・事務パート）も、仕事と家事の両立に追われ、特別な運動や食事制限を続ける余裕はありませんでした。そんな中で始めたのが、「朝に白湯を１杯飲むだけ」という小さな習慣。体をほぐすような温かさが巡りのサポートにつながり、気づけば４ヶ月で−３kgの変化を実感したといいます。そこで今回は、そのシンプルな習慣が続いた背景について紹介します。
朝の一杯が体と気持ちのスイッチになる
Aさんが白湯を飲み始めた理由は、「朝に体がやさしく動き出す感覚がほしかったから」。白湯をゆっくり口に含むと、内側からじんわり温まり、寝起きのぼんやり感がふっと和らいだそうです。
特に30代後半になると、冷えや巡りの滞りを感じやすく、朝の体温が低いまま一日をスタートさせてしまいがち。白湯はそのリズムをさりげなく後押しし、日中のだるさが軽くなるきっかけになったといいます。
内側が整うと自然と“食べすぎ”がリセットされた
白湯生活を続けて数週間たった頃、Aさんは「以前より朝の食欲が安定してきた」と気づきました。温かい飲み物で満たされることで空腹感が急に高まりにくくなり、ドカ食いや無意識な間食が減っていったそうです。
また、水分補給が自然に習慣化されたことでお通じのリズムが整い、むくみの出る日が少なくなったこともプラスに働いたといいます。
“無理なく続けた”ことが４ヶ月で−３kgにつながった要因
忙しい大人世代ほど、厳しいルールや特別な運動は続けるのが難しいもの。その点、白湯習慣は「朝に一杯飲むだけ」で完結するため、心のハードルが驚くほど低いことが特徴です。
Aさんは「できなかった日は気にしない」というスタンスを大切にしながら、とにかく気負わず続けたそう。そのゆるさが長続きにつながり、結果として代謝リズムのサポートにも。４ヶ月で−３kgという変化は、小さな積み重ねの先にあったものでした。
頑張りすぎない“ゆるい習慣”こそ、続けられるダイエットの第一歩。明日の朝、白湯を一杯ゆっくり飲むだけでも、体がふっと軽くなるきっかけになるかもしれません。＜取材・文：beauty news tokyo編集部 監修：かめやまあけみ（食生活アドバイザー）＞
🌼−５kg＆ウエスト−６cmに成功！白湯とストレッチで代謝を上げる【朝の簡単ダイエット習慣】