大人のショートヘアが一気にアカ抜け！冬こそ試したい“軽さとツヤ”を仕込む「簡単テク」
冬になると「ショートが重たく見える」「なんだか老けた気がする…」と感じる人は少なくありません。厚手のニットやコートに囲まれる季節は、髪の“軽さ”が失われ、シルエットがのっぺりしがち。ですが、少しの整え方でグッとアカ抜け、若々しい立体感を取り戻せます。そこで今回は、顔まわりの印象を左右する“前髪・サイド・仕上げ”の３ポイントをチェックしてみましょう。
前髪の“分け目”で軽さをつくる
冬服は首元が詰まり、顔まわりが重たく見えがち。最初に意識したいのは、前髪の分け目を少しずらし、自然な“抜け”をつくることです。前髪をまっすぐ下ろすより、軽く流した方が影がたまりにくく、表情が明るく見えます。
手で前髪をふっと持ち上げて横に流すだけでも、柔らかな毛流れが生まれ、フェイスラインがすっきり。大人ショートがアカ抜ける近道は“やりすぎない自然さ”です。
サイドは“耳前の束感”で上品に見せる
ショートがぼんやり見える原因のひとつが、サイドの重さ。そこで取り入れたいのが、耳前に少しだけ束感を残す方法です。全部耳にかけてしまうより、１〜２cmほど髪を落とすと横顔に立体感が生まれ、抜け感もアップします。
冬のボリューム感ある服とも好相性で、自然な色気が漂います。スタイリング剤をしっかり使う必要はなく、毛束をつまんで方向を整えるだけで上品な雰囲気に。
最後は“手ぐしで整える”だけでツヤが出る
仕上げは、手ぐしで毛流れを整えるだけのシンプルな方法がおすすめ。指の腹で軽くとかすように動かすと、髪が自然な方向に収まり、表面にほどよいツヤが生まれます。
ショートは小さな乱れが印象を左右しやすいですが、手ぐしなら動きが残り、柔らかな女性らしさを引き出せます。乾燥しやすい冬の髪にも馴染みやすく、朝のスタイリングにも取り入れやすいテクです。
冬の大人のショートヘアは“軽さ”を意識するだけで印象が大きく変わります。前髪・サイド・仕上げの３ステップを見直すことで、冬のおしゃれをもっと楽しんでみてください。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞ ※本コンテンツの画像は生成AIで作成しています
