太ももの“落ちない脂肪”に効く！１日２セット【下半身が変わる】簡単エクササイズ
「ダイエットしても、太ももだけが痩せない…」そんな悩みを抱える人は多いはず。特に下半身は脂肪が落ちにくく、年齢とともにたるみやすい部位です。そこで今回は、太ももからお尻、内ももまでしっかり刺激できる簡単エクササイズ【ワイドスクワット】を紹介。続けることで下半身がみるみる引き締まっていくのを実感できます。
🌼脚のラインがみるみる変わる！１日左右10回でOK【下半身太りの撃退に効く】簡単エクササイズ
ワイドスクワット
（１）肩幅よりも広めに脚を開き、背中はまっすぐ、胸を開いたまま胸の前で手を組む
▲脚を開く目安は肩幅の1.5倍で、つま先は約45度外に向けます
（２）お尻を後ろに突き出すイメージで、太ももとひざが平行になるまでゆっくりと腰を下げていき、下げきったら（１）にゆっくり戻る
▲ひざを曲げる方向はつま先が向いている方向と同じであること、そしてひざがつま先より前に出ないように注意してください
この（１）、（２）を１回とカウントして10回で１セット、“１日あたり２セットを目標”に実践します。なお、期待する効果をきちんと得るためには「腰を下げる時も上げる時も、必ず内ももの筋肉を使っていることを意識すること」がポイント。腰を下げる時は内ももの筋肉が緩んでいくことを、腰を上げる際は内ももの筋肉が縮まっていくことを感じてくださいね。＜エクササイズ監修：齋藤涼太＞