おしゃれのつもりが“おば見え”に？今すぐやめたい『時代遅れの冬ボトムス』３選
冬はどうしても下半身が重たく見えがち。寒さ対策で選んだボトムスが、気づけば“おば見え”の原因になっていることもあります。特に大人世代は、以前よく履いていた定番や、体型カバーを優先したアイテムを長く使いがち。そこで今回は、今のトレンドから離れやすい『時代遅れの冬ボトムス』を、今っぽい正解ボトムスとともに紹介します。
▲今っぽさから遠ざかる３大“冬ボトムス”。シルエットの古さが重心を下げ、全体をもっさり見せてしまう原因に
ピタッとしすぎる裏起毛スキニーは、冬コーデを“平成仕様”に
裏起毛スキニーは暖かいものの、脚のラインがくっきり出ることで重たさが際立ちます。特に冬コートと合わせると、上半身とのバランスが崩れ、細見えどころか“脚が太く見える”ことも。
“レギンス見え”する細身ボトムス×ショートブーツ
細身ボトムス自体は使いやすいですが、裾をブーツにINして足首が詰まると“レギンス見え”してしまうのが難点。さらに腰丈アウターを合わせると、シルエットが古く見え、重心が一気に下がってしまいます。
今は、脚のラインを拾いすぎない タック入りテーパード のような“ゆとりある細さ”が主流。足元も軽さが出るショートブーツやローファーが好相性です。
体にフィットしすぎるニットスカートは、縦長もっさりの原因に
タイトなニットスカートはきれいめに見えますが、厚手素材が体に密着しすぎると縦長の“のっぺり感”が出やすく、冬アウターと合わせると下半身の重たさがより強調されます。
今っぽさを出すなら、脚の線を拾わない Iラインのミディ丈スカート へ更新。ストンと落ちるナローなシルエットが、冬素材でも軽やかさをつくります。
▲正解は“ゆとり・直線・素材感”。今っぽい冬ボトムスは、抜け感をつくりながらスタイルアップも自然に叶える
冬のボトムスは、防寒性を理由に何年も見直しを先延ばしにしがち。でも実は、シルエットをひとつ変えるだけで、全身のバランスは見違えます。ぜひ今回紹介した内容を参考に、“昔のままの冬ボトムス”をひとつアップデートしてみてください。＜text：ミミ＞ ※本コンテンツの画像は生成AIで作成しています
