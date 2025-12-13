「これ脈あり？」LINEのやり取りの温度感に表れる男性の“本命サイン”
気になる男性からLINEが来ると、それだけで一日のテンションが変わりますよね。「これって脈あり…？」と期待しつつも、社交辞令かもしれない不安もつきまとうもの。だけど実は、男性の“本気度”って文章のあちこちににじむんでいるものなんです。そこで今回は、LINEに表れやすい“本命サイン”を紹介します。
文章が丁寧＆返信が早い
普段はそっけないタイプなのに、あなたへのLINEだけ妙に丁寧。そんなとき、彼はかなり気をつかって返信している可能性大です。「〇〇さんはどう思う？」とあなたの意見を聞いてきたり、早めに返してくれたりするのは“よく見られたい”気持ちの表れと言えます。
日常の話を共有してくる
「今日こんなことがあってさ」「家の犬が可愛すぎて写真撮った」みたいに、特に意味のない日常報告が増えたら、それはあなたとの距離を縮めたい証拠です。あなたの反応を見たいし、自分の生活を知ってほしいからこそ送る内容と言えます。
ラリーが終わらないように“次の質問”を投げてくる
本命相手へのLINEって、男性は終わらせたくないんです。だからこそ「それでどうなったの？」「〇〇は行ったことある？」など、会話が続くような質問が増えます。また、「今度行ってみたいね」「一緒に行ったら楽しそう」など、未来を感じさせるワードを出すのも特徴です。
期待したり不安になったり、男性のLINEって本当に読み解きが難しいですが、メッセージの端々に本人の気持ちはちゃんとこぼれています。気になる男性のLINEに隠れた“本命サイン”を見逃さないでくださいね。
🌼脈なしということ。男性がLINEで見せる「社交辞令的な行動」