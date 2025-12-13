アソビシステムによるアイドルプロジェクトKAWAII LAB.主催イベント＜KAWAII LAB. SESSION＞が12月12日（金）・13日（土）の2日間に渡り、神奈川県 Kアリーナ横浜で開催。

公演中に、FRUITS ZIPPERの全国アリーナツアー開催、CANDY TUNEの冠番組放送決定、SWEET STEADY 3rdシングル発売、CUTIE STREETのアリーナ単独ライブ 4DAYS開催が発表された。

今回の＜KAWAII LAB. SESSION＞」は、2日間で述べおよそ40,000人のファンが来場。各グループそれぞれの個性が光るクリスマス衣装でのライブをはじめ、12日（金）の公演では新グループMORE STARがデビューを果たすなど大きな盛り上がり。また、両日ともに異なるセットリストでファンを楽しませていた。

ライブが始まると、まずはKAWAII LAB. SOUTH、KAWAII LAB. MATESたちがパフォーマンス。KAWAII LAB.の次代を担うであろう才能の原石たちがその片鱗を見せた。そんなKAWAII LAB. MATESから輩出されたMORE STARが続いて登場。デビュー曲「もっと、キラッと」、本日配信された「ハグ！」の2曲を、昨日のデビューステージに負けないくらいフレッシュなパフォーマンスで見せた。

若手たちからバトンを渡されて、次にステージに立つのはCUTIE STREET。2024年のデビュー以降、アクセル全開でアイドル街道を爆進し、今年『第67回 日本レコード大賞 新人賞』を受賞するなど目覚ましい活躍を見せている。そんなCUTIE STREETは、「かわいいだけじゃだめですか？」「ちきゅーめいくあっぷ計画」など人気曲を可愛く披露。FRUITS ZIPPERの楽曲「完璧主義で⭐︎」をカバーする場面もあり、ファンを驚かせた。

続くSWEET STEADYも、現在SNSで話題沸騰中の最新曲「カワイイコレクション」で会場を盛り上げる。さらに、CUTIE STREETの「かわいいだけじゃだめですか？」をカバーし、彼女たちなりの”かわいい”を表現した。その後も「ぱじゃまぱーてぃー！」「ファンファーレ」など、色とりどりの楽曲をパフォーマンスし、会場中のファンの心を掴んで離さなかった。

華やかなステージの後に登場したのは、今年、第76回NHK紅白歌合戦に出場が決定するなど、目覚ましい活躍のCANDY TUNE。「アイしちゃってます♡」をはじめ、「キス・ミー・パティシエ」「備えあれば無問題」など、人気曲たちをポップにパフォーマンスする。また、カバーパートではSWEET STEADYの「ぱじゃまぱーてぃー！」を披露。ラストは大ヒットソング「倍倍FIGHT!」で熱狂のステージを終えた。

大トリを務めたのは、FRUITS ZIPPER。TVアニメ『クレヨンしんちゃん』の主題歌を務め、念願だった『第76回NHK紅白歌合戦』への出演を果たすなど、今や日本を代表する国民的アイドルグループへと成長した彼女たち。話題のアニメ主題歌「はちゃめちゃわちゃライブ！」からライブは幕を開け、「ぴゅあいんざわーるど」でさらに会場の熱気を高めると、CANDY TUNEの「倍倍FIGHT!」をカバーし、盛り上がりを最高潮へと押し上げる。その勢いのまま、「JAM」「わたしの一番かわいいところ」「フルーツバスケット」などヒット曲でファンのハートをしっかりと射止めた。

ラストは全グループのメンバーがステージへと上がり、2月11日発売の『KAWAII LAB. BEST ALBUM』収録の“TEAM KAWAII LAB.”によるスペシャルユニット曲「CHU CHU CHU研究中！」を出演者全員で披露。FRUITS ZIPPER、CANDY TUNE、SWEET STEADY、CUTIE STREET、各グループの表題曲を連想させるセリフやモチーフが随所に散りばめられており、KAWAII LAB.の持つ世界観を会場に集まったファンに届けた。

大迫力のラストパフォーマンスを終えると、各グループからお知らせとともに発表が行われる。SWEET STEADYは2026年春に3rdシングルCDを発売することを発表。この嬉しい報告に塩川莉世は「リリイベなどで皆さんのところに会いに行けるのを楽しみにしてます」と喜びの声をあげた。

また、CANDY TUNEからは2026年1月より冠番組『CANDY TUNEのきゃんちゅーできる？』（日本テレビ）が放送されることを発表し、ファンを驚かせた。さらに、CUTIE STREEは2026年5月に兵庫県・GLION ARENA KOBE、6月に東京・有明アリーナでの単独公演4DAYS開催を報告。

最後はFRUITS ZIPPERが4月より8都市16公演を巡る全国アリーナツアー開催を発表し、会場中のファンを笑顔にする。この各グループのビックニュースに、会場に集まったファンからの大きな拍手が鳴り止まなかった。

MORE STARが加わり、さらにパワーアップしたKAWAII LAB.。この5グループそれぞれがこの先一体どんな“KAWAII”を表現していくのか、2026年にも期待したい。

写真◎ヨシモリユウナ

◾︎FRUITS ZIPPER 全国アリーナツアー2026概要

4月24日（金）横浜アリーナ

4月25日（土）横浜アリーナ

5月2日（土）代々木第一体育館

5月3日（日）代々木第一体育館

5月5日（火祝）代々木第一体育館

5月6日（水祝）代々木第一体育館

5月19日（火）広島グリーンアリーナ

5月20日（水）広島グリーンアリーナ

5月30日（土）香川あなぶきアリーナ

5月31日（日）香川あなぶきアリーナ

6月6日（土）北海道きたえーる

6月7日（日）北海道きたえーる

6月24日（水）愛知IG ARENA

6月25日（木）愛知IG ARENA

7月4日（土）神戸G LION ARENA

7月15日（水）福岡マリンメッセA館 詳細：https://fruitszipper.asobisystem.com/feature/4th_arena_tour

◾︎CANDY TUNE 冠番組概要

日本テレビ『CANDY TUNEのきゃんちゅーできる？』

放送日：2026年1月放送（関東ローカル）

1月8日（木）25時35分〜26時05分

1月15日（木）25時29分〜25時59分

1月22日（木）25時35分〜26時05分

1月29日（木）25時35分〜26時05分

公式サイト：https://www.ntv.co.jp/candytune/

◾︎SWEET STEADY リリース概要

SWEET STEADY 3rdシングルCD 来春リリース決定

※詳細は後日発表

◾︎CUTIE STREETライブ情報

CUTIE STREET アリーナ単独ライブ概要

CUTIE STREET 単独LIVE -04 STREET- Day1

日程：2026年5月30日（土）開場 16:30 / 開演 18:30

会場：兵庫県 GLION ARENA KOBE ◾︎CUTIE STREET 単独LIVE -04 STREET- Day2

日程：2026年5月31（日）開場 14:00 / 開演 16:00

会場：兵庫県 GLION ARENA KOBE ◾︎CUTIE STREET 単独LIVE -05 STREET- Day1

日程：2026年6月16日（火）開場 16:00 / 開演 18:00

会場：東京都 有明アリーナ ◾︎CUTIE STREET 単独LIVE -05 STREET- Day2

日程：2026年6月17日（水） 開場 15:30 / 開演 17:30

会場：東京都 有明アリーナ チケット・詳細：https://cutiestreet.asobisystem.com/feature/cslive0405street

◾︎MORE STAR リリース情報

MORE STAR 1st Digital Single「もっと、キラッと」

配信日：2025年12月8日（月）

配信URL：https://kawaii-lab.lnk.to/More_Sparkly

MV：https://youtu.be/XwVtZ4xywkc MORE STAR 2nd Digital Single「ハグ！」

配信日：2025年12月13日（土）

配信URL：https://kawaii-lab.lnk.to/HUG

◾︎KAWAII LAB. 4周年イベント概要

KAWAII LAB. 4th Anniversary Special LIVE 〜KAWAII LAB. SESSION vol.19〜

日時：2026年2月11日（水・祝）開場 15:00 / 開演 17:00

会場：神奈川県 Kアリーナ横浜

出演：FRUITS ZIPPER / CANDY TUNE / SWEET STEADY / CUTIE STREET / KAWAII LAB. MATES / KAWAII LAB. SOUTH KAWAII LAB. 4th Anniversary Special LIVE 〜FRUITS ZIPPER〜

日時：2026年2月12日（木）開場 16:00 / 開演 18:00

会場：神奈川県 Kアリーナ横浜

出演：FRUITS ZIPPER KAWAII LAB. 4th Anniversary Special LIVE 〜CANDY TUNE〜

日時：2026年2月13日（金）開場 16:00 / 開演 18:00

会場：神奈川県 Kアリーナ横浜

出演：CANDY TUNE KAWAII LAB. 4th Anniversary Special LIVE 〜KAWAII LAB. SESSION vol.20〜

日時：2026年2月14日（土）開場 14:00 / 開演 16:00

会場：神奈川県 Kアリーナ横浜

出演：FRUITS ZIPPER / CANDY TUNE / SWEET STEADY / CUTIE STREET / KAWAII LAB. MATES / KAWAII LAB. SOUTH KAWAII LAB. 4th Anniversary Special LIVE 〜CUTIE STREET〜

日時：2026年2月15日（日）開場 14:00 / 開演 16:00

会場：神奈川県 Kアリーナ横浜

出演：CUTIE STREET KAWAII LAB. 4th Anniversary Special LIVE KAWAII LAB. SESSION in 神戸 Day1

日時：2026年3月7日（土）開場 15:30 / 開演 17:00

会場：兵庫県 神戸ワールド記念ホール

出演：CANDY TUNE / SWEET STEADY KAWAII LAB. 4th Anniversary Special LIVE KAWAII LAB. SESSION in 神戸 Day2

日時：2026年3月8日（日）開場 13:30 / 開演 15:00

会場：兵庫県 神戸ワールド記念ホール

出演：FRUITS ZIPPER / CUTIE STREET チケット：https://w.pia.jp/t/kawaiilab-4th-speciallive/

詳細：https://kawaiilab.asobisystem.com/