¡¡¸µÊüÁ÷ºî²È¤ÎÄ¹Ã«ÀîÎÉÉÊ»á¤¬£±£³Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£Ë£Å£Ù¡¡£Ô£Ï¡¡£Ì£É£Ô¡Ê¥¥Æ¥ì¥Ä¡Ë¡×¤ÎÃö¼íÁóÌï¤ò¤á¤°¤ë¤ä¤¹»Ò¤Î±ê¾å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤ä¤¹»Ò¤Ï£¸ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¸Æ¤Ó½Ð¤·ÀèÀ¸¥¿¥Ê¥«¡×¤Ë½Ð±é¡£¥¯¥¤¥º¤ËÉÔÀµ²ò¤À¤Ã¤¿Ãö¼í¤ò¡Ö¤À¤«¤é¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¡×¤È¥¤¥¸¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÈ¿´¶¤òÇã¤¤±ê¾å¤·¤¿¡£
¡¡¤ä¤¹»Ò¤Î±ê¾å¤ËÄ¹Ã«Àî»á¤Ï¡Ö¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï²á¾êÈ¿±þ¤Ë¤â¤Û¤É¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ë¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¥¨¥ó¥¿¥á¤¬¥¨¥ó¥¿¥á¤È¤·¤Æ¾ÃÈñ¤µ¤ì¤º¡¢¥¬¥Á¤Ê¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ï´íµ¡´¶¤µ¤¨³Ð¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢º£²ó¤Î±ê¾å¤Ï¡¢°ìÇ¯Á°¤Î¥Õ¥ï¤Á¤ã¤óË½¸ÀÁûÆ°¤Ëµ¯°ø¤¹¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤ä¤¹»Ò¤µ¤ó¤Ï¤ä¤Ï¤ê¤¢¤ÎÆü¡¢·Ý¿Í¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤è¤ê¹¥´¶ÅÙ¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤¤¤¦À¸¤Êý¤ò¤òÁªÂò¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤â¤Ã¤È¸À¤¦¤È¡¢Èï³²¼Ô¥à¡¼¥Ö¤È¤¤¤¦ËãÌô¤Ë¼ê¤òÀ÷¤á¡¢·Ý¿Í¤ò¹ß¤ê¤¿¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡¼«¿È¤ËÂÐ¤¹¤ë£Ó£Î£Ó¤Ç¤Î¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤ÎË½¸À¤ò¡Ö¥¨¥ó¥¿¥á¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤â¤¢¤Ã¤¿Ìõ¤Ç¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬Èà½÷¤Ï¥·¥ê¥¢¥¹¤ËÆ³¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Èï³²¼Ô¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¤È¤ê¡ØÈá¤·¤¤¤Ç¤¹¡Ù¤ÈÊÖ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÁªÂò¤Ï¤¢¤ë¼ï·Ý¿Í¤ò¹ß¤ê¤¿¤È¤¤¤¦¥·¥°¥Ê¥ë¤È¤·¤Æ¤âµ¡Ç½¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡×
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤ä¤¹»Ò¤Ï·Ý¿ÍÆ±»Î¤Î¾Ð¤¤¤ÎÊ¸Ì®¤«¤é½ü³°¤µ¤ì¡Ö¿¨¤ì¤Å¤é¤¤Â¸ºß¡×¤Ë¡£·Ý¿Í¤«¤é¤Î¥¤¥¸¥ê¤ÎÂÐ¾Ý³°¤Ë¤Ê¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¤ä¤¹»Ò¤µ¤ó¼«¿È¤¬·«¤ê½Ð¤¹¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¸ÀÆ°¤Ï¡¢·Ý¿Í¤Ë¤è¤ë¥ª¥â¥·¥í¤À¤Ã¤¿¤ê°¦¤Î¤¢¤ë¤¤¤¸¤ê¤È¤¤¤¦Ê¸Ì®¤Ç¤Ï¾ÃÈñ¤µ¤ì¤º¡¢¤à¤·¤í¥·¥ê¥¢¥¹¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤Æ·ù°¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤·¤Þ¤¹¡×¤È²òÀâ¤·¤¿¡£
¡¡Ä¹Ã«Àî»á¤Ï¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¸ú²Ì¤ò¡Ö¹¥´¶ÅÙÈ´·²¤È¤¤¤¦¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÉûºîÍÑ¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¤È¡Ö¤ä¤¹»Ò¤µ¤ó¤Ï¤â¤Ï¤äÃ¯¤«¤ò¤¤¤¸¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡¢µö¤µ¤ì¤Ê¤¤À»¿Í·¯»Ò¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È»ØÅ¦¡£º£¸å¡¢¡Ö¤ä¤¹»Ò¤µ¤ó¤Ï¼«¿È¤ËÄêÃå¤·¤¿¹¥´¶ÅÙ¤È¤¤¤¦ËâÊª¤ÈÀï¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÁí³ç¤·¤¿¡£