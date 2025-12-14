秘めた力を解き放つ！「葬送のフリーレン フェルン ～対リュグナー戦～」【あみあみ展示撮り下ろし】リュグナー戦のシーンを再現！
キューズQより、2026年9月に発売予定の1/7スケールフィギュア「フェルン ～対リュグナー戦～」。こちらは、TVアニメ「葬送のフリーレン」より、主人公のフリーレンと共に旅をする魔法使いの少女「フェルン」を立体化したものだ。
今回は、アニメの第9話で描かれていた対リュグナー戦のワンシーンを再現している。フリーレンが不在の状況で強敵と対峙しなければならないという場面だが、鬼気迫るシーンでありながらも冷静に立ち回る彼女の姿がよく表現されている。
フィギュアの素材はPVCとABSで、全高は約245mmだ
時にはふくれっ面などコミカルな表情を見せることもあるフェルンだが、今回は戦いの場面ということもあり、いつも以上に真剣なまなざしだ。紫色の長い髪は、風に煽られるように横に流れており、こちらも躍動感のある動きが付けられている。
髪と同じ紫色の大きな瞳やきゅっと閉じた口元など、キャラクターの特徴もよく捉えられている。なによりも、平面的なアニメや原作マンガとは異なり、いろいろな角度から眺めることができるのも嬉しいポイントだ。
冷静な表情に秘めた力強さがにじみ出ている
髪は風に煽られている
写真ではわかりにくいが、髪をまとめている髪飾りはフリーレンから贈られたものだ
フェルンが身につけている衣装は、白いワンピースだ。こちらは上着を脱ぎ捨てた後の姿だが、肩の辺りにはリュグナーとの戦いで傷つき、血が滲んだ状態になっている。また、手には育て親のハイターからもらった杖が握り締められている。
ワンピースの一部は血が滲んでいる
衣装はシンプルな見た目だが繊細に作られている
フェルンの杖も再現度が高めだ
このワンピース部分も髪と同じように、少しだけ風に煽られて揺らいでいるような形になっており、柔らかそうな素材感が見事に出ている。台座部分は、作品の世界観に合わせて石畳のようなデザインで、こちらも今回のフィギュアにピッタリ合っている。
指のポーズも独特だ
ワンピースも風の影響を受けて揺らいでいる
台座部分は石畳のようなデザインだ
こちらの「フェルン ～対リュグナー戦～」は、現在あみあみ秋葉原ラジオ会館店で展示中のデコマスだ。すでに予約は始まっているが、実物がどんな仕上がりになっているのか気になっている人は、この機会にお店に足を運んでみよう。【フォトギャラリー】
(C) 山田鐘人・アベツカサ／小学館／「葬送のフリーレン」製作委員会