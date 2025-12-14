ラ・リーガ 25/26の第16節 アトレチコ・マドリードとバレンシアの試合が、12月13日22:00にエスタディオ・メトロポリターノにて行われた。

アトレチコ・マドリードはフリアン・アルバレス（FW）、アレクサンデル・セルロート（FW）、ニコラス・ゴンサレス（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するバレンシアはアンドレ・アウメイダ（MF）、ウーゴ・ドゥーロ（FW）、ディエゴ・ロペス（FW）らが先発に名を連ねた。

17分に試合が動く。アトレチコ・マドリードのコケ（MF）がゴールを決めてアトレチコ・マドリードが先制。

ここで前半が終了。1-0とアトレチコ・マドリードがリードしてハーフタイムを迎えた。

アトレチコ・マドリードは後半の頭から選手交代。ナウエル・モリナ（DF）からロビン・ルノルマン（DF）に交代した。

55分、バレンシアが選手交代を行う。ディエゴ・ロペス（FW）からルーカス・ベルトラン（FW）に交代した。

59分、アトレチコ・マドリードは同時に3人を交代。ニコラス・ゴンサレス（FW）、フリアン・アルバレス（FW）、パブロ・バリオス（MF）に代わりコナー・ギャラガー（MF）、アントワヌ・グリーズマン（MF）、ティアゴ・アルマダ（MF）がピッチに入る。

63分バレンシアが同点に追いつく。アンドレ・アウメイダ（MF）のアシストからルーカス・ベルトラン（FW）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

71分、バレンシアが選手交代を行う。エライ・ジョメルト（DF）からバプティスト・サンタマリア（MF）に交代した。

72分、バレンシアが選手交代を行う。フィリプ・ウグリニッチ（MF）からハビエル・ゲラ（MF）に交代した。

74分アトレチコ・マドリードが逆転。マルク・プビル（DF）のアシストからアントワヌ・グリーズマン（MF）がゴールを決めて2-1と逆転する。

その後もバレンシアの選手交代が行われたが以降は試合は動かず、アトレチコ・マドリードが2-1で勝利した。

なお、アトレチコ・マドリードは32分にマルク・プビル（DF）、42分にアレクサンデル・セルロート（FW）、88分にジュリアーノ・シメオネ（FW）、90分にアントワヌ・グリーズマン（MF）に、またバレンシアは88分にウーゴ・ドゥーロ（FW）にそれぞれイエローカードが出されている。

2025-12-14 00:00:12 更新