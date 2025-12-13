この記事は2025年7月25日に公開された記事を編集して再掲載しています。

子供の頃、ゲームセンターやショッピングモールなどのポップコーンマシンにワクワクしていた方も多いのではないでしょうか？

大人になれば、今度は子供から「ポップコーン買ってー！」とおねだりされることもあるでしょうし、映画館に行けば食べたくなりますし、ポップコーンは人を幸せにしてくれるお菓子なのかもしれません。

けれど自宅で作ろうとすると、はじけずに豆のままで残ってしまったりして、なかなかうまくいかないもの。でも、maruhiroの「ポップコーンメーカー」なら、電子レンジで簡単に作れて後片付けも楽なんです。

レンチンで簡単調理

使い方はめちゃくちゃ簡単。ポップコーンメーカーを広げて、ポップコーン用のコーンを内側の線まで入れます。

蓋をして電子レンジに入れ、600Wで3分チンするだけです。しかも、本体自体が計量カップ代わりになるので、50gのコーンを計る時に計量カップやキッチンスケールは要らないんです。

油やバターなどの調味料も使わなくても作れるので、ヘルシーかつ手軽なのもうれしいですよね。使わない時はコンパクトにたたんで収納可能です。

ビビッドなレッドカラーがおしゃれでテンション上がる〜！

使い勝手の良いシリコン素材

100%シリコーン素材なので、軽くて柔らかく、耐熱性にも優れています。6cmの厚さに折りたためるので、キッチン収納がせまくても安心です。

また、汚れにくく臭いがつきにくいので、長く愛用できますよ。

自宅で映画館の気分を味わえる

おやつの時間に家族で談笑しながら食べるのももちろんアリですし、ポップコーンといえばやっぱり映画ですよね。ポップコーンメーカーを電子レンジにセットして温めをスタートした後、デバイスを立ち上げ「どの映画にしようかなー」なんて考えていたら、あっという間に出来立てアツアツのポップコーンが完成。

自宅にいながら映画館の気分が味わえるので、雨でどこにも出かけられない時などにも大活躍ですね。ご自宅用はもちろん、引越祝いや出産祝いなど、ちょっとしたギフトにもおすすめです。

