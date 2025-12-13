メルセデス・ベンツ日本は10日、コンパクトモデルBクラスの「B180」「B200d」に新ラインアップ「Urban Stars」を追加し、全国の正規ディーラーで販売を開始した。納車は、2025年12月以降を予定している。

【こちらも】ジープ、レネゲード限定車「North Star Edition」を12月13日に発売

Bクラスは、メルセデス・ベンツによる多目的コンパクトモデル。広々とした室内空間に加え、スポーティかつ豪華なエクステリアや、高品位ながら若々しく仕上げたインテリアなどが特徴だ。さらに安全運転支援システムや対話型インフォテインメント「MBUX（メルセデス・ベンツ・ユーザー・エクスペリエンス）」なども充実させ、幅広い世代が安心して乗れる仕様となっている。

Urban Starsでは、コンパクトモデルオーナーから好評だった装備の多くを標準化させている。2025年6月にはAクラスやGLA、CLAに、8月にはGLBに追加されている。

BクラスのUrban Starsでは、従来モデルの有償オプションであるAMGラインパッケージを標準装備。エクステリアではフロントフェイスやホイールがスポーティな仕様に変わり、都会的かつ洗練された見た目となった。

またインテリアでは、合成皮革の「レザーARTICO/MICROCUT」が採用された。加えてナッパレザーの本革巻スポーツステアリング、スポーツシートも採用されており、スポーティかつエレガントな空間に仕上がっている。

Urban Starsでは、ナイトパッケージを現行Bクラスで初めて採用。フロントとリアの各バンパー下部、サイドミラーカバーなどをブラックにまとめている。これにより、従来のBクラスと違った存在感が楽しめる。

運転支援機能では、マルチビームLEDヘッドライトやアダプティブハイビームアシスト・プラスなどを標準装備として追加した。

希望小売価格は575万円〜609万円。