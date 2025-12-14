GACKT、大開脚のしなやかボディ新ショット公開 ストレッチ専用クッション開発
アーティストのGACKTが監修したストレッチ専用クッション「エクストラクッション」が14日より発売される。
【画像】“圧巻”柔軟性を見せたGACKT（当時51歳）
独自の傾斜構造によって骨盤を自然と立て、正しい姿勢でストレッチができるよう設計されている。開脚が苦手な人や身体が硬い人でも、傾斜によって無理のない姿勢をサポートする。さらに最大約4000回／分の超振動を組み合わせることで、こわばった筋肉を緩めながら可動域を広げ、深いストレッチを無理なく実現する。“姿勢を整える傾斜”と“筋肉をほぐす振動”を同時に叶えるのが最大の特長となる。
「GACKTキレイプロジェクト」より開発。GACKTは「さあ、頑張ろう！！」などとコメントを寄せた。
■GACKT、コメント
股関節が柔らかくなることはただ足が開くようになるって話じゃない。
可動域が広がれば姿勢が整い血流も良くなる。
腰や膝への負担も減り動きはしなやかになり、疲れにくいカラダに変わっていく。
しっかり続ければ毎日の動作が楽になり、気持ちも見た目も若くなる。
何より大切なのは少しずつでも毎日“続ける”こと。さあ、頑張ろう！！
