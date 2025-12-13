ネタに年齢反映のニッチェ、『THE W』優勝会見発言でも「おばさんだからね(笑)」
お笑い賞レース『女芸人No.1決定戦 THE W 2025』で9代目女王に輝いたニッチェの江上敬子と近藤くみこが13日、生放送終了後に優勝会見に臨み、喜びを語った。
『女芸人No.1決定戦 THE W 2025』で優勝したニッチェの江上敬子(左)と近藤くみこ
7年ぶりに賞レースに挑んだニッチェ。40代になり、ネタの内容も「ゴミ出しとか、PTAの会長とか、地味なネタが多いんです」(近藤)、「体力面との戦いになってきております」(江上)といい、「今作ってるネタの8割は、2人が座ったままです」と体力を消耗しない省エネスタイルだという。
その中で、江上は「一番最初の笑いまでをできるだけ短くしようという意識があるので、出落ちにならず、その後どうネタを豊かにしていくかを考えたことが、2本目でとても功を奏しました。硬い言い方になちゃいますけど(笑)」といい、近藤はすかさず「おばさんだからね(笑)」とツッコミを入れる。
そんな近藤も、マセキ芸能社から初の賞レース王者となったことについて、「事務所側からするとチャンピオンがいないのがネックだったようなので、いつか錦を飾りたいと思っていました。また古い言い方だ…」と、年齢を重ねた言い回しが自然と出てくるようになったようだ。
■Aブロック
◯もめんと 6−1 電気ジュース
◯もめんと 5−2 とんでもあや
もめんと 0−7 紺野ぶるま◎
■Bブロック
◯エルフ 7−0 パンツ万博
エルフ 3−4 ニッチェ◯
◎ニッチェ 6−1 ヤメピ
■最終決戦
エルフ：2
ニッチェ：3◎
紺野ぶるま：2
