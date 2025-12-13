【ハーマル（ノルウェー）＝平地一紀】スピードスケートのワールドカップ（Ｗ杯）第４戦第１日が１２日、ノルウェーのハーマルで行われ、女子１５００メートルは高木美帆（ＴＯＫＩＯインカラミ）が１分５４秒９５で制した。

Ｗ杯の個人種目では今季初優勝で、日本スケート連盟が定めるミラノ・コルティナ五輪の代表選考基準を満たし、４度目の五輪出場が確実となった。Ｗ杯個人通算では自身の日本勢最多記録を更新する３７勝目。女子５００メートルの吉田雪乃（寿広）は３７秒７５で３位。男子５００メートルは森重航（オカモトグループ）が４位、広瀬勇太（高崎健康福祉大）は５位だった。

高木は１３日の女子１０００メートルでも優勝した。

今季初勝利で、五輪代表を確実にした３１歳の高木は、「スカッと優勝してうれしいっていうのとは、またちょっと違う」と表情を引き締めた。

出だしはいつも通り、スムーズ。そのまま同走の選手より先にゴールまで駆け抜けたが、中盤以降の伸びに満足がいかなかった。「『ここでもうちょっと行かなきゃいけないのかもな』と滑っていて感じていた。ひるんだというか、行ききれない部分は少なからずあった」

今季第１〜３戦を全て制しているオランダのヨーイ・ベーネは今後の国内選考会に備えるためか、第４戦を回避。ライバルとの対決を思い描き、「後半強い選手には最後、まくられてしまうようなタイム」と冷静に足元を見つめる。

それでも、年末の全日本選手権を待たず、一つ目の代表切符をほぼ手中にできたのは大きい。「このレース展開を（五輪）本番でしたときに、どこまで通用するかを考えると、改善というか進まなければいけない部分はある」。この種目の世界記録を持つ日本女子のエースは、他の選手より一足早く、大舞台に向けた備えに入る。（平地一紀）

吉田が今季２度目の３位

２２歳の吉田が、今季２度目の３位に入った。競技開始直後にピストル音の異常があり、約５０分中断。思い出したのが、今季から助言を受けている男子のレジェンド、清水宏保さんの長野五輪でのレースだった。「五輪の時にすごい待った（映像を見た）記憶があった」。すぐに靴を脱いで、体を動かしながら待機。レースでは中断の影響を感じさせず、「表彰台に乗ることはできたので一安心」とほほえんだ。