「可愛すぎ」「鹿島羨ましい」「加入1年も経ってないのに…」優勝を祝う“ガチサポ”日向坂46メンバーに反響
日向坂46の松尾桜さんが12日に自身の公式ブログを更新し、鹿島アントラーズのJ1リーグ制覇を祝福した。
松尾さんは今年3月に五期生メンバーとしてお披露目された神奈川県出身の20歳。加入当初から鹿島サポーターであることを公言し、8月にテレビ朝日『ラブ!!Jリーグ』で初の単独テレビ出演を果たした。
さらに10月には鹿島の公式YouTubeチャンネルにも登場。チームは今季J1で見事に9年ぶりの優勝を飾った。
松尾さんは今回のブログで「先日、2025明治安田J1リーグの最終節が開催され、鹿島アントラーズさんが 優勝されました。本当におめでとうございます!!!」と、お祝いのメッセージ。「今年も、全力で応援させて頂けたこと、そして鹿島アントラーズさんとご一緒にお仕事させて頂けたこと、本当に本当に光栄に思っております」と綴り、「これからも熱く応援しています!!」と宣言した。
また、鹿島の公式グッズ『しか耳カチューシャ』をかぶった自撮りショットを披露。他にも鹿島の新作アパレル『tokidoki × Antlers 総柄スウェットフルジップパーカー』や『tsuno heart フーディー』を着た写真も載せるなど、“ガチサポ”であることをうかがわせる内容となっている。
日向坂46の公式X(旧ツイッター/@hinatazaka46)には「優勝おめでとう」「日向坂加入して仕事で関わった年に優勝って勝利の女神にちがいない」「鹿島羨ましい」「ビジュが良い」「可愛すぎる」「ハーフみたいな美人さん」「めっちゃ尊い」「写真でのシュート決め方も上手い」「ガチで鹿島サポかと思うと応援せずにはいられない」「加入して1年も経ってないのに好きを仕事に繋げられるのってほんとすごい」と称賛の声が多く届いた。
【ブログ更新☀️ 松尾桜】 君と走る https://t.co/BFsfR4fEeN #日向坂46 #松尾桜 pic.twitter.com/bgE12UZPOv— 日向坂46 (@hinatazaka46) December 12, 2025