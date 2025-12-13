幾田りらが『with MUSIC』で3曲をパフォーマンス！ファントムシータの魅力をプロデューサーのAdoが熱弁

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

12月20日放送の日本テレビ『with MUSIC』の出演アーティストと歌唱楽曲が発表された。

■出演アーティスト / 歌唱楽曲

幾田りら「恋風」「Actor」「Voyage」

ファントムシータ「Tot Musica」「botばっか」

※アーティスト名五十音順

■ファントムシータが初登場

Adoがプロデュースするアイドルグループ、ファントムシータが『with MUSIC』初登場。ファントムシータはAdoの代表曲「Tot Musica」と最新曲「botばっか」を披露する。

スタジオでは、MCの有働由美子とアーティストナビゲーターの松下洸平がAdoとともにトーク番組初出演の初々しい彼女たちを深掘り。さらにAdoがメンバー一人ひとりの魅力を熱弁、Adoがアイドルをプロデュースしようと決意した理由も明かされる。

■幾田りらの今を深堀り

自身初の累計再生回数2億回を突破すると、今年リリースした「恋風」は TikTok総再生回数20億回超え。COACHのグローバルアンバサダーに就任するなど幅広く活躍する幾田りらの今を深掘り。スマホを使って作詞作曲するという幾田りらのヒット曲を生み出す方法とは？

ヒット曲「恋風」「Actor」、そして『DayDay.』高校生ダンス企画LOVEダンの課題曲「Voyage」のパフォーマンスも必見だ。

■番組情報

日本テレビ『with MUSIC』

12/20（土）22:00～22:54

MC：有働由美子

アーティストナビゲーター：松下洸平

出演アーティスト（五十音順）：幾田りら、ファントムシータ

