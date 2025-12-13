22/7新メンバー8名が決定！「22/7_the 3rd」第1弾楽曲「命の続き」配信＆ソロPV公開スタート
22/7の新メンバー8名が決定した。
22/7はグループ結成8周年を迎え、4年ぶりとなる新メンバーオーディションを開催。そして12月13日放送の『22/7計算外 season2』でオーディション最終審査を通過した3期生8名の加入が発表された。
■「22/7_the 3rd」として、3期生のみでの活動も
新メンバーは、折本美玲、北原実咲、黒崎ありす、橘茉奈、桧山依子、三雲遥加、南伊織、吉沢珠璃の8名。3期生単体の新アーティスト写真も公開された。
新メンバーは22/7本体での活動に加え、「22/7_the 3rd」（読み：ナナブンノニジュウニ ザ・サード）として、3期生のみでの活動を行うことも決定。
22/7_the 3rdの活動の第1弾として、3期生8名のみで歌唱した「命の続き」の新録音源が12月14日0時にデジタル配信される。
「命の続き」は、オーディション課題曲としても使用された22/7の珠玉の一曲で、独自のポエトリーリーディングを織り交ぜた構成でセルフカバーし、3期生ならではのあらたな表現力を提示する楽曲に仕上がっている。
そして12月13日から12月17日まで3期生メンバー8名分のソロプロモーションビデオが順次公開される。
第1弾として、オーディション審査員による総合評価1位で通過し、ミュージカル・バレエ経験を持ち、英語も堪能なバイリンガルとして注目を集める吉沢珠璃の映像が公開された。
3期生メンバーによる公式Xなどの関連SNSアカウントも開設された。ここから始まる彼女たちのあらたな物語とパフォーマンスに注目だ。
新メンバーオーディションは、「主人公募集」をテーマに約4ヵ月にわたり実施。特別審査員として元AKB48の柏木由紀、声優の竹達彩奈を迎え、さらに22/7総合プロデューサー・秋元康が課題曲「あちこちに残された走り書きの意味」を書き下ろすなど、大きな注目を集めてきた。
合宿審査を含む全5回の審査を通じて、歌唱、声優演技、ダンスなど、“声優アイドル”としての総合的な実力を審査。最終審査では、自己PR、個人歌唱、独白演技を通して、候補生一人ひとりの表現力と覚悟が問われた。
■リリース情報
2025.12.14 ON SALE
22/7_the 3rd
DIGITAL SINGLE「命の続き」
