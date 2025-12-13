次回12月20日（土）よる10時〜日本テレビ系で放送の「with MUSIC」。12月20日（土）の出演アーティストと歌唱楽曲の情報を解禁！

今年メジャーデビュー5周年を迎え、世界33都市を巡るワールドツアーを開催するなど活躍の場を広げるAdo。今回の「with MUSIC」はAdoがプロデュースするアイドルグループ・ファントムシータが初登場！MC有働由美子&松下洸平が、プロデューサー・Adoと共にトーク番組初出演の初々しい彼女たちを深掘り。Adoが一人一人の魅力を熱弁！さらに、Adoがアイドルをプロデュースしようと決意したワケとは？

スタジオでは、ファントムシータがAdoの代表曲「Tot Musica」とファントムシータの最新曲「botばっか」を披露！

シンガーソングライターの幾田りらがトークゲストとして登場！

代表曲「スパークル」が自身初の累計再生回数2億回を突破すると、今年リリースした「恋風」はTikTok総再生回数20億回超え。COACHのグローバルアンバサダーに就任するなど、幅広く活躍する幾田の今を深掘る。スマホを使って作詞作曲!? 幾田のヒット曲を生み出す方法とは？

スタジオでは大ヒット曲「恋風」、「Actor」、「DayDay.」高校生ダンス企画「LOVEダン」の課題曲「Voyage」の豪華3曲ライブを披露！

＜出演アーティスト＞※五十音順

幾田りら、ファントムシータ

