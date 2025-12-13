この記事をまとめると ■フェラーリには「パーソナライゼーションプログラム」というプランが存在する ■クルマの仕様などを自由に決められるプランとなっている ■限られた人にはより細かいオーダーに応えられるプランが用意されている

フェラーリは細かい要望にも答えてくれる

フェラーリを新車で購入するカスタマーにとって、大きな楽しみのひとつといえるのは、やはりその仕様を決めることだろう。ボディやインテリアのカラーなどはそのもっとも代表的な例といえるが、より個性的で自分の好みを反映したモデルを望むカスタマーのために、フェラーリは複数のパーソナライゼーションプログラムを用意している。今回はそれらを紹介していくことにしよう。

フェラーリのパーソナライゼーション・プログラム。その第一段階にあるのは「アトリエ」だ。カスタマーは世界各国の正規ディーラーが用意する専用スペース、「アトリエ」で、専任のコンサルタントとともに、より幅広い選択肢のなかから、内外装の仕様やオプション装備などをチョイスしていくことができる。

そのプロセスではコンサルタントからのアドバイスも受けられるほか、ときにはマラネロの本社ともオンラインで接続されるコンフィギュレーターを用いて、完成車のイメージを確認することも可能。もちろんカスタマーが本当に納得のいく仕様が完成するまで、何回でもこのプロセスは繰り返すことができる。

このアトリエでは、あらかじめフェラーリが用意したカラーや素材、そして装備を選択していくことになるが、それでも満足できないカスタマーのためにあるのが、さらに細かいオーダーメイドを可能にする「テーラーメイド」だ。

ちなみにこのテーラーメイドを使用できるのは、フェラーリのカスタマーのなかでも特別な層に限られるようで、このプログラムに対応した専用スタジオも、マラネロの本社やニューヨークなど、世界に数カ所が存在するのみだ。

テーラーメイドでは、アトリエで設定されているさまざまなオプションはもちろんのこと、実質的には無限大ともいえるカラーや素材を選択することができる。

とはいえ最初から理想の仕様を決定できるカスタマーはやはり少ないらしく、そのためにフェラーリは3タイプのコレクションを提案している。フェラーリが創立以来の伝統としているレースの世界を表現した「スクーデリア」、過去のフェラーリのモデルにインスピレーションを得た、エレガントなスタイルを特徴とする「クラシカ」、そして未来的なスタイルや個性を最大限に表現した「イネディタ」の各コレクションがそれだ。

テーラーメイドのスタジオを訪れる特別なカスタマーは、まずこれらのコレクションからインスピレーションを得て、それに自分自身の好みを加味することで、唯一無二のフェラーリを、専門のチームとともに仕上げていくことになる。

限られた人だけが叶えられる究極のワンオフモデル

だが、このテーラーメイドさえも超える、究極のパーソナライゼーションプログラムをもつのが、フェラーリというメーカーだ。それは「フォーリ・セリエ」、あえて日本語に訳すのならば「規格外」と呼ばれるもので、一般的には「ワンオフプログラム」として知られている。

これは実際に生産されているフェラーリのロードモデルをベースに、同社のチェントロスティーレ（スタイリングセンター）がカスタマーの意向を反映した専用のボディをデザイン。それをワンオフモデルとしてデリバリーするというものだ。

その最新作は先日公開された「SC40」で、これは1987年にデビューした、あの「F40」をオマージュしたワンオフを望んだカスタマーのために製作されたもの。ベースとなっているのは296GTBだ。参考までにこのフォーリ・セリエのプログラムでワンオフモデルをデザイン、そして製作するのに必要な時間は、平均して約2年間。費用は数億円にも達するという。それをオーダーできるのは、当然のことながらフェラーリにとって特別ななかでもさらに特別なカスタマーとなっている。

アトリエ、テーラーメイド、そしてフォーリ・セリエ。フェラーリのパーソナライゼーションプログラムは、やはり想像をはるかに超えるものだった。フェラーリというブランドはなぜ世界のカーエンスージアストを、そしてスーパーリッチを魅了して止まないのか。その理由はこのカスタマーの夢を叶えるための姿勢にあるように思う。