40・50代は【UNIQLOアイテム】こう取り入れる！ おしゃれさんがお手本♡「こなれコーデ」

40・50代のファッションは、無理なく “今っぽさ” を足せるかどうかがカギ。【UNIQLO（ユニクロ）】のアイテムはシンプルだからこそ、大人ならではの着こなしでグッと洗練して見えそう。今回は、おしゃれさんが実際に取り入れている着こなし術をピックアップ。ほどよくトレンド感を取り入れながら、落ち着きもキープした「こなれコーデ」をお届けします。

カジュアルなブルーシャツ × ブルージーンズを大人っぽく

ユニクロのシャツとジーンズを使ったレイヤードコーデ。ブルーシャツはニットトップスの下に重ねて少しのぞかせると一気にこなれた印象に。淡色ジーンズはグレー系アイテムと合わせることで、ちょうどいいまろやかトーンに。きれいめ小物を添えることで、ユニクロのシンプルさも上品に引き立っています。力が入りすぎない、カジュアルなのにちゃんと大人見えする着こなしです。

上品さとラフさのバランスが絶妙なこなれコーデ

ユニクロの襟付きポロセーターを、コートのインに入れるだけで大人らしい品がプラスされています。内側はボアなのに着膨れしにくいスウェットパンツは、40・50代のデイリーにちょうどいい抜け感をプラス。ブラウン系のコートと合わせることで全体が落ち着き、ほどよいラフさと上品さを両立。レディライクなバッグやシューズで、キリッと引き締めるのが洗練見えへのポイント。

シンプルなのにこなれ見え！白ロンTで垢抜け

この時期あると助かるのが、ユニクロの白のロンT。グレーのハーフジップスウェットの中に仕込むことで、ほどよい抜け感が生まれ今っぽい印象に。ボトムスは名品タックワイドパンツをON。深みのあるダークグリーンカラーは、落ち着いた大人コーデにフィット。大ぶりのアイウェアやアクセサリーで遊び心を添え、足元のレオパード柄で個性もプラス。髪はタイトにまとめると全体がすっきり見え、40・50代が気軽に取り入れやすいスタイルに。

黒 × ブラウンで作る大人シック

ユニクロのメリノリブタートルネックセーターと、ウォームストレッチパンツを使ったスタイリング。上下ブラックでまとめてすっきりしたベースを作成。ブラウンのテーラードジャケットを羽織って、女性らしい柔らかさもプラス。バッグもブラウンで統一感を出しつつ、足元は黒のローファーでハンサムに。モノトーンにブラウンの抜け感が映える、大人シックなコーデが完成しています。

writer：小沢 鳴子