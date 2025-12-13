©22/7 PROJECT

秋元康総合プロデュースによるデジタル声優アイドルプロジェクト「22/7（ナナブンノニジュウニ）」が、グループ結成8周年を迎え、4年ぶりとなる新メンバーオーディションを開催した。そして、12月13日に放送されたの冠番組『22/7計算外 season2』にて、オーディション最終審査を通過した3期生8名の加入を発表した。

◆22/7_the 3rd ソロ画像

新メンバーは、折本美玲、北原実咲、黒崎ありす、橘茉奈、桧山依子、三雲遥加、南伊織、吉沢珠璃の8名。また合格発表にあわせて、3期生単体の新アーティスト写真も公開された。さらに、新メンバーは22/7本体での活動に加え、「22/7_the 3rd（ナナブンノニジュウニ ザ・サード）」として、3期生のみでの活動を行うことも決定した。

「22/7_the 3rd」の活動の第一弾として、3期生8名のみで歌唱した「命の続き」の新録音源を、12月14日0時よりデジタル配信いたします。本楽曲は、オーディション課題曲としても使用された楽曲で、独自のポエトリーリーディングを織り交ぜた構成でセルフカバーし、3期生ならではの新たな表現力を提示する楽曲に仕上がっているとのこと。

あわせて、本日より12月17日までの期間にかけて、3期生メンバー8名分のソロプロモーションビデオを順次公開。第一弾として、オーディション審査員による総合評価1位で通過し、ミュージカル・バレエ経験を持ち、英語も堪能なバイリンガルとして注目を集める吉沢珠璃の映像が公開された。

https://youtube.com/shorts/8OTGtmUmscA

https://youtu.be/5aBipZ98YnM

本オーディションは、「主人公募集」をテーマに約4カ月にわたり実施。特別審査員として元AKB48の柏木由紀、声優の竹達彩奈を迎え、さらに22/7総合プロデューサー・秋元康が課題曲「あちこちに残された走り書きの意味」を書き下ろすなど、話題を呼んでいたという。合宿審査を含む全5回の審査を通じて、歌唱、声優演技、ダンスなど、“声優アイドル”としての総合的な実力を審査。最終審査では、自己PR、個人歌唱、独白演技を通して、候補生一人ひとりの表現力と覚悟が問われてきたとのこと。

また本日より、3期生メンバーによる公式X等の関連SNSアカウントも開設されたので、あわせてチェックしていただきたい。

■22/7_the 3rd「命の続き」デジタル配信 ©22/7 PROJECT 2025年12月14日（日）0:00〜より配信スタート

配信：https://227.lnk.to/Inochinotsuzuki

折本美玲

北原実咲

黒崎ありす

橘茉奈

桧山依子

三雲遥加

南伊織

吉沢珠璃

