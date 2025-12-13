「待ってましたー」「泣きそうな自分がいてびっくりしてる」三笘薫がリバプール戦にベンチ入り！ 約２か月半ぶりの復帰にファンの期待高まる「ワクワクさせてくれ」
三笘薫を擁するブライトンは現地12月13日、プレミアリーグ第16節で遠藤航が所属する昨季の王者リバプールと敵地アンフィールドで対戦する。
この一戦を前にスターティングイレブンが発表。９月27日のチェルシー戦で負傷し、以降はメンバー外が続いていた三笘がベンチ入りを果たした。
約２か月半ぶりの戦列復帰となる日本人アタッカーに対して、SNS上では「泣きそうな自分がいてびっくりしてる」「やっと！」「ゲームチェンジャーとしての出場に期待」「長期離脱から帰ってきた」「嬉しすぎる」「待ってましたー」「ワクワクさせてくれ」といった期待の声が上がっている。
試合は日本時間で14日の０時キックオフ予定だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
