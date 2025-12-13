Ado、アイドルをプロデュースしようと決意した理由を告白 幾田りらのヒット曲制作過程に迫る
20日放送の日本テレビ系音楽番組『with MUSIC』（毎週土曜 後10：00）の出演アーティストが、発表された。
【番組カット】ヒット曲の制作過程を告白？幾田りら
今年メジャーデビュー5周年を迎え、世界33都市を巡るワールドツアーを開催するなど活躍の場を広げるAdoがプロデュースするアイドルグループ・ファントムシータが、同番組に初出演する。MCを務める有働由美子と松下洸平が、Adoとともにトーク番組初出演の初々しいメンバーを深掘り。Adoが一人ひとりの魅力を熱弁する。
さらに、Adoがアイドルをプロデュースしようと決意した理由を告白。スタジオではファントムシータがAdoの代表曲「Tot Musica」と最新曲「botばっか」を披露する。
シンガーソングライター・幾田りらが、トークゲストとして登場する。COACHのグローバルアンバサダーに就任するなど、幅広く活躍する幾田の今を深掘る。スマホを使って作詞作曲するという幾田が、ヒット曲を生み出す方法を明かす。
スタジオでは、大ヒット曲「恋風」「Actor」、『DayDay.』高校生ダンス企画「LOVEダン」の課題曲「Voyage」の3曲ライブを披露する。
【番組カット】ヒット曲の制作過程を告白？幾田りら
今年メジャーデビュー5周年を迎え、世界33都市を巡るワールドツアーを開催するなど活躍の場を広げるAdoがプロデュースするアイドルグループ・ファントムシータが、同番組に初出演する。MCを務める有働由美子と松下洸平が、Adoとともにトーク番組初出演の初々しいメンバーを深掘り。Adoが一人ひとりの魅力を熱弁する。
シンガーソングライター・幾田りらが、トークゲストとして登場する。COACHのグローバルアンバサダーに就任するなど、幅広く活躍する幾田の今を深掘る。スマホを使って作詞作曲するという幾田が、ヒット曲を生み出す方法を明かす。
スタジオでは、大ヒット曲「恋風」「Actor」、『DayDay.』高校生ダンス企画「LOVEダン」の課題曲「Voyage」の3曲ライブを披露する。