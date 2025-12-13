¡ÚÆÁ»³¥Ü¡¼¥È¡Û»°±º·ÉÂÀ¤¬£²ÃåÈ¯¿Ê¡¡£³ÀáÏ¢Â³Í¥½ÐÃæ¤È¶á¶·¹¥Ä´¡ÖÊý¸þÀ¤Ï²¿¤È¤Ê¤¯Âç¾æÉ×¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹ÆÁ»³¤Î£Ç·¡Ö¥ì¥Î¥Õ¥¡»³¸ý¥«¥Ã¥×¡×¤Ï£±£´Æü¡¢Í½Áª£²ÆüÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¡¡»°±º·ÉÂÀ¡Ê£³£¸¡áÅìµþ¡Ë¤Ï½éÆü£¶£Ò¡¢¥«¥É¤«¤é¤Þ¤¯¤êº¹¤·¤Æ£²Ãå¤ò³ÎÊÝ¡£¡Ö¤Þ¤À²óÅ¾¤òÍ¾¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Ô¥Ã¥ÈÎ¥¤ì¤È¤«°®¤Ã¤¿½Ö´Ö¤È¤«¥í¡¼¤ÇÌÄ¤¯¡£¤½¤³¤¬Ä¾¤ì¤Ð¡Ä¡£¿¤Ó¤ËÆÃ²½¤·¤Æ¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢ÆÃ·±¤Ï£±£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤«¤é¤Ç¤âÇÏÂÞ¤µ¤ó¤Ë¤Ï¿¤Ó¤Æ¤¤¤¿¡×¡£ÁêËÀ£²£±¹æµ¡¤Ï²áµî£Á£±Áª¼ê¤¬¾è¤Ã¤¿»þ¤ÎÆ°¤¤Ï¤Þ¤º¤Þ¤º¡£¾åÀÑ¤ß¤ÎÍ¾ÃÏ¤Ï½½Ê¬¤À¡£
¡¡º£Ç¯£³£Ö¤Ç¶á¶·¤â¶ÍÀ¸¢ª¸ÍÅÄ¢ªµÜÅç¤È£³Ï¢Â³Í¥½ÐÃæ¡£¤¿¤À¡ÖµÜÅç¤Ï£±ÏÈ¤Ç¥¤¥ó¼è¤é¤ì¤¿¤·¡¢¸ÍÅÄ¤Ïº¹¤·¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢È´¤«¤ì¤¿¡Ä¡×¤È£²ÀáÏ¢Â³¤Îà£Ö°ïá¤Ë¤â¤É¤«¤·¤¤É½¾ð¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö½ÐÍè²á¤®¤À¤±¤É¡¢º£Ç¯¤ÏÄ´À°¤¬Åö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÊý¸þÀ¤Ï²¿¤È¤Ê¤¯Âç¾æÉ×¡£ÌÜÀè¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ë½¸Ãæ¤·¤Þ¤¹¡×¡£º£Àá¤â¹¥Ä´¤ÊÄ´À°ÎÏ¤òÉð´ï¤Ë¡¢·ë²Ì¤ò»Ä¤¹¡£