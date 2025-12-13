女性芸人の日本一を決める日本テレビ系「女芸人Ｎｏ．１決定戦 ＴＨＥ Ｗ」が１３日、都内で行われ、９代目の女王に輝いたお笑いコンビ・ニッチェが大会後の会見で、賞金１０００万円の使い道を明かした。

江上敬子が２０２０年に結婚した相方の近藤くみこが挙式などをしていないことを“公表”。「それにしますか？ みんなお祝いしたいんですよ」と振ると、近藤は「これをきっかけに…。きっかけがずっとなくって、コロナ禍だったというのもあって」とお祝い事の資金にするプランを明かした。

江上は息子と娘に「これほしいって言われているゲーム機があるんですね、非常に高い。それを肩ぶんまわして買います」と告白。さらに夫には「ものすごい高いウイスキーをプレゼントします。毎晩ウイスキー飲んでいるんで」とし、優勝後も電話で連絡すると「もうベロベロで。マジろれつがまわってなくて…」と意外な様子を明かした。

それでも「すっごい喜んでました。『よかったー』って」といい、「（夫は）酔っ払ってない、俺は。うれしいだけ」とほのぼのした喜びに家庭は包まれていたという。