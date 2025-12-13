「クライマーズ・ハイ」など社会派の作品で知られる映画監督の原田眞人（はらだ・まさと）さんが8日死去した。76歳。静岡県出身。葬儀は近親者で行う。後日、お別れの会を開く予定。巨匠の訃報を受け、Hey！Say！JUMPの山田涼介（32）が自身のインスタグラムのストーリーズで追悼した。

原田さんが監督を務めた21年「燃えよ剣」、23年「BAD LANDS」に出演していた山田は「燃えよ剣 BAD LANDSでお世話になった原田眞人監督。お芝居の難しさ、お芝居の楽しさを刺激的な現場で僕に教えてくれて、厳しさと優しさで包み込むように、僕に愛を注いでくれました」と振り返った。

また「お見舞いに行かせていただいた時、沖田総司の続編を撮ろう。と穏やかな表情で僕に言ってくださった事がとても嬉しかったです」と、原田さんから伝えられていた言葉を明かした。

だが「その日が最後になるとは思っていなかったです、、」と記し「原田監督の作品。原田監督の人柄が大好きでした」と振り返った。

訃報に「、、寂しいけど、そんな顔していたら、きっと原田さんは、コラっ。と喝を入れてくると思うので。素敵な時間をありがとうございました」と、あえて感謝を記し「僕を見つけてくれてありがとうございました」とつづった。

そして「ゆっくりとお休みください。心よりご冥福をお祈りします。山田涼介」と追悼した。