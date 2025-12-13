「女芸人Ｎｏ．１決定戦 ＴＨＥ Ｗ ２０２５」の決勝戦が１３日、東京・日本テレビで行われ、２００５年結成のコンビ・ニッチェが９代目女王に輝いて賞金１０００万円をゲットした。

接戦となった最終決戦は、エルフ、紺野ぶるまとの三つどもえ。ニッチェはジムを舞台にした等身大のネタで最多３票を獲得して優勝した。江上敬子（３１）は「親友とずっと一緒にやってきて優勝ができてうれしいです」と歓喜した。

賞金１０００万円の使い道について、近藤くみこ（４２）は「２０２０年に結婚したんですが、結婚式や結婚パーティーをしていないので」と、結婚式に使いたいと希望。江上が「それにしますか！やってほしいなと思ってたんですけど全然やってくれなくて」とうなずくと、近藤は「きっかけがずっとなくて、コロナ禍だったのもあってその後もバタバタしていた」と明かした。

江上は「とりあえず息子と娘に『これほしい〜』って言われているゲーム機があるんですよね、非常に高い。それを肩ぶんまわして買います」と宣言。「今回の優勝は確実に家族の協力がなかったらなしえなかったこと。夫にものすごい高いウイスキーをプレゼントします」と続けた。「さっきもテレビ電話したら、子供たちと見ててくれたんですけど、（夫が）べろべろで、ろれつが回っていなくて、『うれしいけどお水飲んで〜』と。ただすっごい喜んでいました」と笑顔で明かした。