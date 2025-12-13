ブライトン三笘薫がついに戦列復帰！ リバプール戦にベンチ入り、約２か月半ぶりの出場へ！ 怪我の遠藤航はメンバー外
現地12月13日に開催されるプレミアリーグ第16節で、三笘薫を擁するブライトンは遠藤航が所属するリバプールと敵地アンフィールドで対戦する。この一戦を前にスターティングイレブンが発表されて、三笘がベンチ入りした。
28歳の日本人アタッカーは、９月27日のチェルシー戦で負傷。それ以降はメンバー外が続いていたなか、約２か月半ぶりの戦列復帰となる。
一方、遠藤は前節のリーズ戦（３−３）で84分から途中出場するも、足首を負傷。その試合後には松葉杖をついてスタジアムを後にしたことが報じられており、今回のブライトン戦ではメンバーが外となった。
果たして三笘に出番は訪れるか。試合は日本時間で14日の０時キックオフ予定だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
