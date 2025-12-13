女性芸人の頂点を決める「女芸人No.1決定戦 THE W 2025」が13日、日本テレビ系（後7・00）で生放送され、ニッチェが初優勝し、9代目女王に輝いた。お笑い芸人たちがXで同コンビを祝福する投稿が相次いだ。

紺野ぶるま、エルフと争った最終決戦ジャッジ。3票を獲得して最後の1票を、2人は腕を組みながら待った。粗品による最後の1票が、紺野に入り、これで2票に。勝ち名乗りを受ける前に、江上敬子、近藤くみこは力強く抱き合っていた。ハグを解くと、近藤の目は真っ赤。「○×△□…やりました〜！」。声にならない涙声で、喜びを表現した。

優勝後、ガクテンソク・奥田修二は「ニッチェさんおめでとうございます！ってポストしようと思って一応調べたら同期でした！ニッチェおめでとう！」と祝福。トム・ブラウン・みちおも「ニッチェさんおめでとうございます!!!!さすがー!」と投稿した。

また、バイク川崎バイクが「ニッチェおめでとうございますすす〜」。審査員も務めた「さらば青春の光」森田哲矢は「今年もTHE Wの審査員で座らせていただきました！とんでもねえ席でしかもスカしてもうたみたいです！改めてニッチェさんおめでとうございます！！」と振り返りつつ祝福した。

同大会の第2回優勝者の阿佐ヶ谷姉妹・渡辺江里子は「ニッチェさんおめでとうございます」とし「お2人ならではの笑いと人間味と気迫あふれるコント、圧巻でした！紺野ぶるまさん、エルフさん、ご自身のカラーと技量をしっかり落とし込んだネタ、流石でした！もめんとさん電気ジュースさんとんでもあやさんパンツ万博さんヤメピさん、見事な戦いぶり素敵でした」と称えた。