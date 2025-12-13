ブライトン三笘 約3カ月ぶり出場なるか!?敵地リバプール戦でベンチ入り 右足首負傷の遠藤はメンバー外
◇イングランド・プレミアリーグ第16節 ブライトンーリバプール（2025年12月13日 リバプール）
負傷離脱していたブライトンのサッカー日本代表MF三笘薫（28）が13日、敵地リバプール戦でベンチ入り。9月27日のチェルシー戦以来約3カ月ぶりの実戦復帰なるか注目が集まる。一方、右足首を負傷しているリバプールの日本代表MF遠藤航（32）は引き続きメンバー外となった。
三笘は左足首負傷し、10月5日のウルバーハンプトン戦から公式戦10試合連続で欠場。ヒュルツェラー監督は三笘について“完璧な状態に戻った時に復帰させる”という方針を示していたが、ついに今週の練習からフルメニューを消化。
リバプール戦に向けた会見では「カオルは痛みの問題を克服し、今週は良いトレーニングができた」と言及。9月27日のチェルシー戦以来となる戦列復帰を示唆していた。
すると試合前に発表された先発メンバーからは漏れたもののベンチ入り。約3カ月ぶりの出場へ向け、ファンからの注目を集めることになった。
また、同じく負傷離脱していたMFミルナー、MFアヤリも戦列復帰しベンチ入りした。
＜リバプール戦先発メンバー＞
【GK】
フェルブルッヘン
【DF】
ウィーファー、ファンヘッケ、ダンク、カドゥオール
【MF】
バレバ、ヒンシェルウッド、ミンテ、グルダ、ゴメス
【FW】
リュテール
＜ベンチメンバー＞
三笘、アヤリ、ウェルベック、ボスカリ、デ・カイペル、ミルナー、フェルトマン、スティール、コストゥラス