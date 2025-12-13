◇イングランド・プレミアリーグ第16節 ブライトンーリバプール（2025年12月13日 リバプール）

負傷離脱していたブライトンのサッカー日本代表MF三笘薫（28）が13日、敵地リバプール戦でベンチ入り。9月27日のチェルシー戦以来約3カ月ぶりの実戦復帰なるか注目が集まる。一方、右足首を負傷しているリバプールの日本代表MF遠藤航（32）は引き続きメンバー外となった。

三笘は左足首負傷し、10月5日のウルバーハンプトン戦から公式戦10試合連続で欠場。ヒュルツェラー監督は三笘について“完璧な状態に戻った時に復帰させる”という方針を示していたが、ついに今週の練習からフルメニューを消化。

リバプール戦に向けた会見では「カオルは痛みの問題を克服し、今週は良いトレーニングができた」と言及。9月27日のチェルシー戦以来となる戦列復帰を示唆していた。

すると試合前に発表された先発メンバーからは漏れたもののベンチ入り。約3カ月ぶりの出場へ向け、ファンからの注目を集めることになった。

また、同じく負傷離脱していたMFミルナー、MFアヤリも戦列復帰しベンチ入りした。

＜リバプール戦先発メンバー＞

【GK】

フェルブルッヘン

【DF】

ウィーファー、ファンヘッケ、ダンク、カドゥオール

【MF】

バレバ、ヒンシェルウッド、ミンテ、グルダ、ゴメス

【FW】

リュテール

＜ベンチメンバー＞

三笘、アヤリ、ウェルベック、ボスカリ、デ・カイペル、ミルナー、フェルトマン、スティール、コストゥラス