フェルナンダの“ミカン”香る新作♪心あたたまる冬限定フレグランス

フェルナンダから、みずみずしい“みかん”の香りを楽しめる「ミカンコレクション」が数量限定で登場します。発売は2025年12月12日より。愛媛県の正本農園と共同開発し、ロス果実から抽出したエキスを配合したサスティナブルな香りが魅力です。フレグランスからボディケア、ホームアイテムまで全12アイテムがラインナップし、冬の時間をやさしく包み込んでくれます♡寒い季節に寄り添う香りをまとって、心まであたたまるひとときを過ごしてみませんか。

愛媛のロス果実を活用した香り

今回の「ミカンコレクション」は、愛媛県八幡浜市の正本農園と共同開発。“3つの太陽”で育った甘酸っぱい温州みかんの中から、市場に出せないロス果実をアップサイクルしたエキス*を配合しています。

自然の恵みを生かしたフェルナンダならではのサスティナブルなアプローチが特徴で、果実本来のフレッシュさを感じられる香りに仕上がっています。

（*アップサイクルウンシュウミカン果実エキス：保湿成分）

冬に寄り添う甘酸っぱい“みかん”

香りは、ジューシーなみかんにオレンジの爽やかさ、ドライウッディーの深みを重ねたフェルナンダオリジナル。

果汁を丸ごと感じるようなみずみずしさと、ほんのり甘い香気が寒い季節の気分をやさしく解きほぐしてくれます。ふっと心があたたまるような、冬にうれしいフルーティーフレグランスです♪

全12アイテムが勢ぞろい♡

「ミカンコレクション」からは、人気のオードパルファム50ml（5,500円）と12.5ml（2,860円）をはじめ、ミニフレグランスセット（3,740円）、プレミアムハンドクリーム50g（1,540円）、ハンド&ボディホイップクリーム300g（3,740円）、シュガースクラブ300g（3,960円）などボディケアも多数。

さらに、プレミアムハンドソープ200ml（2,200円）、プレミアムボディソープ360ml（3,300円）、リネンスプレーグランデ250ml（3,520円）、アロマディフューザー80ml（3,740円）/210ml（7,700円）、アロマオイル10ml（2,420円）とホームアイテムも豊富です。

冬を包む“みかん”の香りをひとつ

季節が深まる冬にうれしい、心までほころぶ“みかん”の香り。

フェルナンダの「ミカンコレクション」は、自然の恵みを大切にしたサスティナブルなアプローチと、甘酸っぱい香りの心地よさが魅力です。

フレグランスやボディケア、ホームアイテムまで揃う全12アイテムは、自分用にもギフトにもぴったり♡寒い日々にそっと寄り添う香りをまとって、あたたかな冬の時間をお楽しみください。