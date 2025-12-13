女性芸人の頂点を決める「女芸人No.1決定戦 THE W 2025」が13日、日本テレビ系（後7・00）で生放送され、ニッチェが9代目女王に輝いた。

また、今大会から審査員を務める「霜降り明星」粗品（32）は歯に衣（きぬ）着せぬ発言での辛口審査が話題に。番組総括として「賞金1000万円にしてはレベルの低い大会やったと思う」としつつも「でも面白い人も何組かいたし、最終決戦残った3組の方もこれからももっと活躍してほしい」とエールを送るなどして、ネットの話題を集めた。

そんな「THE W」で視線を集めていた女性がいた。大会のオブザーバーとしてゲスト出演したのがフェンシングの江村美咲だ。江村は22、23年世界選手権でサーブル個人で優勝した世界女王で、パリ五輪女子サーブル団体で銅メダルを獲得している。

番組でも、トレードマークの金髪で登場し、笑顔を振りまく姿が印象的だったとネットで話題に。Xでは「今大会MVPは、ずっと可愛かった江村美咲ちゃんです」「存じ上げませんでしたが、ゲストの江村美咲さんの笑顔が素敵でした」「そんなことよりフェンシング江村美咲が可愛すぎる」「江村さん、とっても綺麗で好きです」などの声が集まっていた。